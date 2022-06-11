竹市+1490！家長注意　確診兒童出現「六大症狀」快送醫



▲新竹市新增確診1490人。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（11）日新增1,490名確診個案，今（111）年以來累積50,394名確診個案，目前累積居家照護者為9,195人、居家隔離者為3,655人。市府表示，已完成全市37所國小校園巡迴施打，5至11歲兒童整體疫苗涵蓋率達74%，目前仍提供2大兒童疫苗施打管道，分別為體育館施打站隨到隨打，及指定診所預約施打。

針對「COVID-19兒童病例之居家照護警訊表徵與緊急送醫條件」，市府也提醒家長，孩子若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹、唇色發白或發紫、肢體冰冷合併皮膚斑駁或冒冷汗，或是家中有血氧監測機，測得血氧飽和低於94%等情形，務必立即送醫。

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▲▼COVID-19確診兒童若有出現相關症狀，需盡早送醫。

體育館施打站（公園路295號）下周仍持續提供符合中央規定接種資格民眾輝瑞疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打；開站時間為周一至周五08:00至11:00，14:00至17:00；兒童及成人劑量不同動線將分流。另外，設籍新竹市65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。

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