LIVE／快篩實名制取消單雙號限制　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。由於快篩買氣明顯趨緩，指揮中心擬從下周起取消實名制單雙號分流之限制。另外，據傳機組員「0+7入境」免關措施將於6/15上路，轉機也要鬆綁，詳情有待指揮中心宣布。

陳時中先前預測6/10是疫情反轉日，而指揮中心昨日公布新增6萬8311例本土病例，數字確實下降。本土病例中，僅台中市破萬例，原本都在萬例區間徘徊的高雄市與新北市，均跌到萬例以下，分居病例通報數二、三名，台北更僅增4891例，在各縣市病例通報中排名第7名，落在台南、桃園與彰化之後。不過，昨日死亡數213例再創新高，有專家更示警「台灣有『死亡超額』現象」，無法排除太晚診斷、無法很快拿到藥等流程問題。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨日召開專家會議，決議將第二劑5-11歲兒童疫苗間隔4-8周以上，且若第1劑接種後出現嚴重不良反應，可與第一劑接種不同廠牌；另開放第一類醫事人員接種第4劑。考量行政流程，例如同意書與學校地點時程安排等，估計兒童第2劑接種要兩週準備時間，最快6月下旬開打。

另外，行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，指揮中心報告有關快篩試劑實名制第二輪之販售情形，由於目前買氣明顯趨緩，各實名制據點已可隨到隨買，擬自下週一（13日）起，取消快篩試劑實名制購買單雙號之限制。

而邊境解封部分，現行長程機組員返台入境檢疫須採3+4，指揮中心近期已評估鬆綁防疫限制，機組員防疫新規也將調整為0+7，若打滿3劑疫苗，入境後可免關，7天自主健康管理期間每2天快篩或PCR一次。據了解，新措施已規劃於6月15日下周三起實施，另也傳出將開放轉機，詳情有待指揮中心說明。