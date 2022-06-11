今年本土死亡2944人「41%確診3天內亡」　羅一鈞：天數已逐漸延長

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

日前有媒體報導，今年到6月9日為止，新冠發病3天內死亡的確診者約占整體46％，引發超額死亡疑慮。中央流行疫情指揮中心今（11）日公布最新數據，今年統計至6月10日為止，本土死亡個案有2944例，其中確診0~3天內死亡為41%，4~7天死亡占26%，超過7天持續增加已經到33%，相關確診到死亡天數已有逐漸延長。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布新增7萬9598例本土個案；另增65例境外移入，確診個案新增211例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞說明，中重症新增通報446案，當中261例中症，185例重症，重症個案當中有5例兒童MIS-C。

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針對確診者死亡天數，羅一鈞特別說明今年統計至6月10日為止，本土死亡個案有2944例，其中確診0~3天內死亡為41%，4~7天死亡占26%，超過7天持續增加已經到33%；另以今天單日數據來看，211例死亡當中有191人發病明確，0～3日內死亡36%、4～7天死亡29%、大於7天35%發病到死亡中位數6天，和先前中位數3~4天相比已經有延長。

▲今年截至昨日的本土病例分析。（圖／指揮中心提供）