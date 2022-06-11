快訊／中重症+446「暴增5例MIS-C」！最小僅2歲「結膜發紅、草莓舌」

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內通報新增446例中重症個案，當中有5名兒童個案出現MIS-C（兒童多系統發炎症候群），年齡分布2歲到10歲，有4人還在住院治療；目前兒童重症累積49例，當中17例死亡，MIS-C累積8例。

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▲6/11新增5例孩童多系統炎症徵候群。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例273萬4066人，當中有272萬45428人為輕症，輕症比例99.647%，中重症累積9638例，重症中有3155死。今日新增中重症通報446例，當中261例中症、185例重症；今日新增和已公布重症合計有211死。

重症個案當中有五例兒童MIS-C，羅一鈞說明，第一例為2歲女童，5月12日確診，6月3日出現持續發燒、頭痛、耳痛、腹瀉、嘔吐、腹痛、大腿疼痛、結膜發紅、草莓舌、嘴唇乾裂發紅，診斷MIS-C，6月6日收住院，病況改善治療中。

第二例為4歲男童，5月5日確診，6月6日出現持續發燒、嘔吐、頸部淋巴結腫大、腹痛、嘴唇發紅、喉嚨發紅等，當天收治住院，病況改善。

第三例為6歲男童，5月5日確診新冠，6月2日出現頸部淋巴結腫大、持續發燒、四肢紅疹、嘴唇腫脹、結膜發紅、喉嚨發紅等，6月6日收治住院，診斷MIS-C併休克，經治療病況已改善。

第四例為8歲男童，4月20日確診新冠，5月19日出現持續發燒、胸痛、腹痛、活力及食慾下降口腔粘膜乾燥、結膜發紅、扁桃腺紅腫、頸部淋巴結種大等，5月22日住院診斷MIS-C合併闌尾炎，病況好轉，5月31日已經出院。

第五例為10歲男童，5月1日確診新冠，5月31日出現持續發燒、頸部淋巴結腫痛、胸痛、腹痛、腹瀉、手腳出疹及四肢水腫、結膜發紅，6月4日收治住院，診斷MIS-C併休克，病況改善治療中。

指揮中心統計，目前兒童重症累積49例，17人死亡；重症個案分別有18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、8例MIS-C。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

