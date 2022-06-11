屏東縣+3369！5至11歲建議施打2劑疫苗　間隔縮為4至8週

▲醫護人員為民眾施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(11)日新增3369例本土確診個案，縣衛生局今日於33鄉鎮衛生所及屏東火車站、潮州火車站開設BNT疫苗隨到隨打，總計施打1062人。另外，6月6至10日全縣58所校園施打青少年BNT第三劑疫苗追加劑已施打完畢，共施打15437人，施打率為67.59%。

縣長潘孟安表示，「當病毒社區化流感化成為主流的時候，我們必須在生活中隨時做好自我保護，考量這段期間學生疫苗施打率達將近九成，下週孩童將恢復實體課程，有不少家長及學生有些擔憂」但除了縣府會全力以赴保護孩童學外，全縣205所高國中校長及師長們，也都會為同學的學習場域做最好最充足的整備。

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衛生局表示，為降低兒童確診突發重症及死亡風險，指揮中心昨（10）日宣布，目前國內正處於Omicron變異株社區流行階段，建議5-11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議2劑間隔縮為4-8週以上。

縣府指出，中央基於目前尚無兒童族群以不同廠牌COVID-19疫苗完成基礎劑接種的相關數據，建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成二劑接種。然而，若有特殊情形（包括如第一劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等），可以不同廠牌疫苗完成二劑接種，衛生局將待收到中央正式函文後規劃兒童第二劑校園施打。

根據衛生局統計，截至6月11日，縣內居家隔離現管人數3747人，今日解隔2005人；居家照護累計60784人，解除48429人，現管12355人。