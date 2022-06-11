「九二共識精神是求同存異」　朱立倫：國民黨不接受台獨、一國兩制

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫訪美行演講中未提九二共識，甚至說是「沒有共識的共識」，引起中方反感。朱立倫10日表示，國民黨堅持愛台灣、保衛中華民國，九二共識最重要精神是「求同存異」，對於中方沒有共識的部分相互尊重，各自表述；國民黨捍衛民主自由的立場不能退縮，也不能因為批評就改變，任何想要傷害中華民國，包括台獨、一國兩制，國民黨完全不接受。

朱立倫為期10天的訪美行即將落幕，他於台灣時間10日在洛杉磯舉行返台前記者會。對於訪美行收穫，朱立倫表示，最重要的目標是，6/8在華府賓州大道601號9樓正式成立中國國民駐美代表處，是國民黨事隔14年重返華府，要告訴美方、全世界，國民黨是堅持愛台灣、保衛中華民國的政黨，永遠都維護民主自由的政黨，也希望兩岸和平，持續交流，確保台灣安全，未來能繁榮進步。

朱立倫也說訪美行中與史丹佛大學、哈佛大學、哥倫比亞大學等教授交流，還跟超過10個以上智庫有過會談、研討，也跟不同世代，美國對於兩岸、亞太、國際事務學者專家接觸。此外，朱立倫也盼2022跟2024國民黨能重返執政。

對於此次訪美行的九二共識爭議，朱立倫表示，國民黨永遠捍衛中華民國，維護民主自由、反對台獨，希望能守護台灣，兩岸可以和平交流。九二共識當時最重要的基本精神是「求同存異」，對於中方沒有共識的部分，相互尊重，各自表述。國民黨希望未來兩岸持續交流溝通，對於大家認知不同的，會繼續努力。

朱立倫也說，國民黨創黨是國父孫中山精神，就是捍衛民主自由，這立場不能有夠一點退縮，也不能因為批評就改變。任何想要傷害中華民國，包括台獨、一國兩制，國民黨完全不接受。

面對共機擾台，朱立倫表示，他每次都是表達強烈不滿跟抗議，兩岸要和平交流，不需要有這樣的軍事干擾，尤其每次共軍擾台或繞台，都造成民眾反感，對兩岸和平沒任何幫助。