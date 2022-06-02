國中會考6／4、6／5豐原高中369人補考　家長不得陪考

▲教育局主秘郭明洲表示，國中會考補考在6月4、5日豐原高中進行，人數369人，家長不得陪考。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

今年國中教育會考補考將在週六、日舉行，中投區考場只設在豐原高中，補考人數369人，台中317、南投52人，教育局長楊振昇表示，此次補考對象是已報名會考，5月20日前確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果，無法參加5月21、22日會考的考生，會場將落實各項防疫措施，考生服務隊也會提供協助，家長不得陪考。

教育局表示，補考期間將針對豐原高中校園內外環境消毒、配置遠紅外線熱像儀量測體溫，考生全程戴口罩，用餐時提供隔板，且要求周邊工程停工、用水用電穩定、避免集會遊行、廟會活動及交通接駁、公車加開班次等，讓考場順利進行。

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此次國中教育會考補考，家長仍不得陪考，由豐原高中考場及國中考生服務隊提供協助，明道高中會提供交通車定點接駁，請國中生搭乘，並安排隨車教師或志工服務，讓考生平安到達考場，家長及考生要留意上車時間。

各個試場均為冷氣教室，維持適度通風開窗，另外也有備用試場，安置臨時發燒或有呼吸道疾病考生，備用試場以8至12人為原則，動線分流，考生不得提早交卷，節間休息及用餐都在備用試場進行，由豐原高中另派專人協助處理，維護考生安全及應考權益。