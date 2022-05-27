北一女生「賣會考筆記」猛賺7百萬　網朝聖驚呆：超划算

▲目前筆記已售完。（圖／翻攝自蝦皮網站）

記者周亭瑋／綜合報導

國中會考上周已落幕，就有網友在蝦皮發現，竟有北一女學生賣整套會考筆記，小小年紀狂賺近7百萬入袋，讓他被服不已，直誇「真的是商業鬼才！」

網友在「爆廢公社」曬出截圖，讚嘆直呼「真不虧是北一女的學生，這麼有商業頭腦，一套筆記竟然能賣2600元，還兩千人購買，我們只能羨慕人家，年紀輕輕就能靠筆記賺快7百萬，以前真該好好讀書。」

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只見這套「北一女-國中會考筆記」，不僅包含全科目、108年改版，還是彩色列印，一共要價2600元，而按照上面售出的2653份來計算，銷售額高達689萬7800元。

▲全科目共2600元。（圖／翻攝自蝦皮網站）

對此，網友們紛紛回應，「這個印到後面應該是變成暴利了，但有再改版才是重點」、「重點4.9顆星，人人都能當學霸」、「不管有沒有考上，光賣這個人生一半畢業了吧」、「這叫做憑實力賺錢」、「我也有筆記，但沒人要買」、「全科才2600，太便宜了」、「全科耶！還都是重點精華！2600真的不貴，我是家長我也會買」。

實際查找蝦皮網站，這套筆記目前已完售，整套包括國文、英文、數學、歷史、地理、公民和理化（生物地科），全科共422頁，能選擇裝訂成1冊或2冊。

不僅如此，其評價高達4.9星，不少買家大讚，「出貨超級快速！很棒的筆記，寫得很完整，而且字跡工整，超喜歡的」、「品質還不錯，只要是可以給小孩一個示範，認真讀書認真作筆記，是可以有很好的成就的」、「這次是第二次購買了，上次買公民，大大讚嘆，第二次月考公民我考了96分，好感謝」、「希望這本筆記能讓我考上和學姊一樣的高中」。

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▼買家給予高評價。（圖／翻攝自蝦皮網站）