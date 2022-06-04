國中會考補考登場　中投區369位確診解隔考生應試

▲國中會考補考今登場，中投區369人應試。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

111年國中教育會考補考今明（6/4、6/5）登場，中投區補考考場設於豐原高中，補考人數369人，包括台中317、南投52人。教育局指出，此次補考考生是在5月20日前確診尚未解隔離、快篩陽性、或是PCR結果未出爐，沒辦法參加5月21、22日會考的考生。一早台中天氣晴朗，教育局也委請明道高中提供接駁車，接送考生到考場應試。



教育局表示，豐原高中為今年中投區試務會，協助補考考場各項服務，各項防疫措施如配置遠紅外線熱像儀量測體溫，考生全程戴口罩，用餐時提供隔板等，補考期間也加強校園場所消毒作業。今明天兩天下午，校園內部均會進行消毒作業；另外，環保局也會協助考場學校外圍環境消毒工作，維護師生健康。



教育局指出，考場內各試場均為冷氣教室，維持適度通風開窗（10-15公分）措施，除一般試場之外，另準備備用試場，安置臨時發燒或有呼吸道疾病考生，備用試場以8至12人為原則，動線分流，考生不得提早交卷，節間休息及用餐均於備用試場進行，由豐原高中另派專人協助處理，也請考生國中陪考教師或服務志工關注考生健康、安全及應考權益。