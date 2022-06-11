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金正恩閉口不談核試驗！暗示「敵人」是南韓　提拔崔善姬為外務相

▲▼金正恩8至10日召開勞動黨全員會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩8至10日召開勞動黨全員會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近來頻繁試射導彈，甚至早已完成第7次核爆試驗的準備工作，就等最高領導人金正恩一聲令下。金正恩於8至10日召開勞動黨第8屆全員會議第5次擴大會議，雖然並未針對核試下達指令，也未明確談到南韓、美國，卻不斷強調增強自衛武力是國家主權之展現，同時將崔善姬提拔至外務相。

根據北韓官媒《朝中社》今（11）日報導，金正恩於8至10日召開主持朝鮮勞動黨中央委員會全員會議的擴大會議，首先便強調自衛權是守衛國家主權問題的展現，表示勞動黨在這一塊上絕不讓步，且堅守「強對強」原則，闡述正面勝負鬥爭原則之信念，似乎呼應國際社會對於北韓接連試射導彈的撻伐。

金正恩表示，北韓的國家安全面臨嚴重危機，且周邊情勢隨時有可能惡化，強化國防武力的目標變得更加迫切，「面對激變的國際政治情勢與處於緊張局面的朝鮮半島（韓半島）安全環境。根據（黨）實施負責且具必要性舉措，以及進行頑強鬥爭後所帶來的結果，在擔保國家安全的信賴基礎上，達成『歷史性的進展』。」

南韓《韓聯社》分析，其中所指的「歷史性的進展」，其實代表著北韓近來經歷一連串導彈試射後，在新型武器研發上取得重大成果。

同時，金正恩還在會議結論中提到「對敵鬥爭」，雖然北韓報導中並未公開詳細內容，但《韓聯社》卻認為北韓所提到的「敵人」，很有可能指的是南韓，這是為了呼應南韓總統尹錫悅上任後將北韓定調為敵人的說法。

另外，金正恩也在會議中提到新冠防疫，並將此次疫情危機定調為「史無前例的國難」。

▲▼崔善姬在此次會議中被提拔至外務相。（圖／達志影像／美聯社）

▲崔善姬在此次會議中被提拔至外務相。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，金正恩在此次會議中將崔善姬從外務省第1副相提拔至外務相，至於原本擔任外務相的李善權調任至統一戰線部長。據悉，崔善姬與李善權於2018年「韓半島之春」中，在北韓對美國、對南韓談判上扮演舉足輕重的角色。

根據南韓《紐西斯通訊社》，北韓大學院副總長梁茂進（양모진）分析，「會議之所以未提及核試驗，很有可能因為核試驗是金正恩最後裁決的選項，而之所以將崔善姬提拔至外務相，可能也與（平壤當局）有意與美國展開談判有關，因此不排除核試驗延期的可能。」

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