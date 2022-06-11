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岸田文雄強調「台海穩定」重要性　5年內提高日本防衛能力

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議今天在新加坡登場。日本首相岸田文雄發表演說，強調台灣海峽和平穩定的重要性，並稱將於5年內提高日本防衛能力，相應增加國防預算。

岸田文雄表示，日本將轉向「務實」外交，協助日本應對全球因為俄羅斯入侵烏克蘭帶來的危險狀況。

「讀賣新聞」與「時事通信社」報導，岸田強調強化以規則為基礎國際秩序的重要性，宣布將在明年春天前制定由日本主導、推動「自由開放印度太平洋」行動計畫。

他並表示，將提升海上安保能力的技術合作，對東南亞國家協會（ASEAN）成員等印太國家，提供巡邏船等海上安保設備，3年內預計支援20億美元（約2680億日圓）。

這是前首相安倍晉三以來，日本首相時隔8年在香格里拉對話發表演說。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，岸田表示，這是動搖國際秩序根基的行為，任何國家和地區都不應該認為「事不關己」。他避免直接提到中國，但警告仍有國家不放棄試圖在東海和南海單方面改變現狀，對此「日本會以果斷態度應對」。

岸田表示，在全世界努力實現「無核世界」時，「有一部分國家正以不透明方式加強核戰力」，同樣暗指中國。他還表示，願意支持美中就裁減核武以及軍備管理等問題展開對話。

針對岸田文雄重申「台灣海峽和平穩定至關重要」，外交部晚間表示，對日本政府持續關注及重視台海區域和平穩定表示肯定與感謝。在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序之際，台灣作為印太區域內負責任之一員，將持續堅定捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值，並將與日本、美國、歐盟等理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域之和平穩定及繁榮。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，活動聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。

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