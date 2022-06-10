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南韓貨運司機罷工Day4　汽車、半導體原料產量恐受波及

▲▼南韓貨運工會罷工進入第4天，釜山港進出口貨櫃堆積如山。（圖／CFP）

▲南韓貨運工會罷工進入第4天，釜山港進出口貨櫃堆積如山。（圖／CFP）

文／中央社

韓國卡車司機今天展開更廣泛且強勢的罷工行動，恐讓半導體和石化產品原料貨運量銳減。

路透社報導，韓國的浦項鋼鐵（POSCO）和汽車製造商現代（Hyundai）與起亞（Kia）也因此備感壓力。

這波罷工導致位在工業城市蔚山的現代汽車最大廠區昨天產量減半。路透社記者目擊，約1000名卡車司機今天在廠區前集體抗議。

現代汽車發言人說：「由於卡車司機罷工，我們的生產有些中斷，我們希望能盡快恢復正常運作。」

現代汽車蔚山廠通常每天生產約6000輛汽車，包括高利潤的Genesis SUV和Ioniq 5電動車。

罷工進入第4天，不僅影響各式各樣的公司貨運，也讓港口的活動減緩。一名政府官員說，蔚山港的貨櫃運輸自6月7日以來便停擺。

根據韓國國土交通部說法，約7500名成員、35%左右的韓國貨運卡車司機團結（Cargo Truckers Solidarity）工會成員預計今天罷工。政府估計，全國42萬名卡車司機中，約有6%隸屬於工會。

一名卡車司機工會人員表示，由於經費有限，罷工不太可能再持續10天。

一名卡車司機工會高層今天告訴路透社，卡車司機計劃停止運輸在蔚山生產的半導體原料。全球兩大記憶體晶片製造商三星電子公司（Samsung Electronics Co.）和SK海力士公司（SK Hynix Inc.）婉拒置評。

韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）剛上任滿一個月，他今天表示，政府打算採取中立立場。

警方表示，目前為止約有30名工會成員遭逮捕，並將嚴格因應罷工地點發生的違法行徑。

卡車司機尋求加薪，以及政府承諾會延長保障運費的緊急措施。這項緊急措施是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提出，預定12月到期。

卡車司機也希望運費保障措施適用範圍擴大，不僅限於貨櫃車和水泥卡車。

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