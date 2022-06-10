剛花260萬買BMW竟成葬身地…夫與孕妻慘死「2屍4命」塞後車廂

記者陳雕文／新北報導

桃園高鐵站前停車場10日驚傳2屍4命，一名男子與身懷龍鳳胎5個月的孕妻陳屍休旅車後座。警方初步調查，死者從事人力仲介，疑與移工有金錢糾紛慘遭鈍器殺害。據悉，今年1月夫妻才買了要價260萬起的新車，並掛在妻子的名下，開心等待孩子來臨，怎料該車竟成全家葬身地，2屍4命全塞在後車廂。

▲移工宿舍對面監視器拍下疑似李姓女死者生前的最後身影。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，夫妻倆都姓李且皆為泰國籍，其中妻子已拿到台灣身分證，丈夫則是來台依親。今年1月，妻子懷上龍鳳胎並買了新車價260萬起跳的BMW休旅車，數日前夫妻失蹤，親友多方探詢，僅得知2人近日與一名外籍移工有金錢來往，不料今天早上接到電話，對方僅說一句「去高鐵青埔站」隨即掛斷。

▲桃園高鐵站（高鐵青埔站）前停車場傳出2屍4命，夫妻倆遭殺害塞進休旅車後車廂。（圖／記者楊淑媛攝）

親友感到莫名，前往桃園高鐵站尋人，先在停車場找到夫妻倆的BMW休旅車，隨後打電話報警，結果等警方到場，才驚見2人已經遇害，2屍4命被塞在後車廂，地上還流了一地屍水。

警方趕抵現場發現，這對30多歲夫妻倆死亡約2天，疑似遭鈍器爆頭，目前初步懷疑是金錢糾紛遭外籍移工痛下殺手，再載屍到青埔高鐵站棄屍。至於凶嫌身分，原先為泰國籍，但已歸化台灣籍，領有本國籍身分證，目前已出境逃回泰國。刑事局駐泰國聯絡官將通知泰國警方發布通緝。