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銀行通黨庫？富邦獨董自爆酬金回捐民眾黨　北市財政局否認：都有檢核

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲10日赴議會備詢，議員簡舒培追問富邦獨董的任命爭議，爆料一位民眾黨不分區立委提名人端木正，被任命為富邦證券獨董，在去年台大EMBA考試時，自爆跟富邦拿酬金回捐給民眾黨，有富邦金的金庫通民眾黨的黨庫疑慮。對此，北市財政局強調，沒有捐給民眾黨，都有去檢核。

簡舒培10日繼續追問富邦獨董任命的議題，指柯文哲在2015年針對獨董訂定每月15萬報酬、3萬車馬費外，針對其他公司盈餘與酬金都必須捐給北市府或教育文化公益、慈善團體等，你知道多少獨董有捐？柯文哲說，應該都有。

簡舒培質疑，根據資料，有捐的只有張榮豐。財政局解釋，所有人都有捐，因為次年底才會提供捐贈資料，子公司2021年才有酬金以外的收入。簡說，希望全部公開。

簡舒培指出，富邦證券的獨董、民眾黨員端木正，在去年參加台大EMBA考試時，在面試過程中被考試委員問到，這年輕當獨董，薪水不是很多？當時端木正竟回，薪水全部都要捐回給民眾黨。對此，柯文哲表示，不曉得；財政局則說，台北市政府列出來的都有依規定捐贈，沒有捐給民眾黨，都有去檢核。

簡舒培質疑，端木正說跟富邦拿酬金捐給民眾黨，等於是富邦金的金庫通民眾黨的黨庫，要求北市檢視派任獨董的規定；第二，北市府要在一周內把獨董有無符合任命規則公開。
 

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