簡舒培批安插民眾黨員入富邦獨董　柯文哲反嗆：國營事業新潮流更多

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲10日赴議會備詢，議員簡舒培追問富邦獨董的任命爭議，指柯上任後新增4名獨董席次，但任命的人多與民眾黨有關，如前中評委賴祥蔚、中央委員周鐘麒、不分區立委提名人孫智麗、端木正等，質疑任命與專業不符；對此，柯文哲反嗆，國營事業裡面有多少民進黨籍？國營事業裡面新潮流更多，「沒有民眾黨的時候，都民進黨在當啦」。

▲台北市議員簡舒培市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）



民進黨議員簡舒培10日質詢時指出，柯文哲上任後富邦金控獨董席次增加到9席，富邦金控2席、台北富邦銀行2席、富邦人壽2席、富邦產險2席、富邦證券1席。依照中央法規，獨董必需要有相關專業科系講師以上，不然就要有法官、檢察官、律師、會計師國家資格，要不然就要有專業證據。

富邦獨董要考核營運報告，出席董事會，董事會討論時全員董事都要出席，包含營運計畫、財務報表、內控機制修正訂定與重大財物、重大衍生商品推出時。結果現在富邦金控獨董是張榮豐、賴祥蔚；台北富邦獨董有胡鶴浚、鄧家基；富邦人壽有周鐘麒、何弘能；富邦產險有孫智麗、胡均立；富邦證券是端木正。這9人中有多少拿民眾黨證？

柯文哲答詢時說，應該是周鐘麒、端木正。簡舒培說，賴祥蔚是你的中評委，周鐘麒是你民眾黨中央委員，孫智麗是2020年民眾黨不分區立委第11名，端木正是第22名，「為什麼你說謊？你身為黨主席連中評委、中央委員與不分區立委都忘記嗎？」

面對簡舒培質疑，柯文哲不滿反酸，「如果這樣，國營事業裡面有多少民進黨籍？我不想回答你這問題」。簡繼續追問，你比郝龍斌多增加4席獨董，結果都是民眾黨員，有合理嗎？柯則反酸，爭取富邦獨董是誰要求的？你有沒有查過誰要求的？

簡舒培要柯文哲不要瞎扯，如果資格都符合也沒意見，但賴祥蔚是管傳播的，他有金控專業嗎？周鐘麒做過很多公司獨董，但全部跟都金融無關，孫智麗是負責生技產業研發的也無關，端木正更不用講，不知道在幹嘛。

簡舒培指出，富邦金控這幾年每年都被金管會開罰，2018年開罰1260萬、2021年開罰2300萬，今年金管會說到現在開罰3000萬，都與獨董有關，獨董沒有在董事會裡面監督金控公司，就會有違規事情被開罰，柯派的這些獨董，都是民眾黨員。

柯文哲反擊，「我跟你講，國營事業裡面新潮流更多，這種事情不想跟你辯論」；接著還抓過麥克風，過去富邦金也曾提名張景森等，民進黨全部列出來，不要只列後面的。

柯文哲還嗆說，「沒有民眾黨的時候，都民進黨在當的啦」，從上任開始，張景森、陳景峻等，一條條列出來，今天都在議會，「請把我當市長以來，富邦獨董名單都列出來，裡面有多少是民進黨的？」

簡舒培表示，自己做的事情自己承擔，不要推卸責任；柯文哲說，自己態度就這樣，金管會、董事會通過就好啦。簡質疑遴選結果不公開，柯強調，當然經得起考驗，一定有會議記錄，「若要這樣從我上任開始的都公開，怎麼提名張景森、陳景峻，怎麼提名民進黨的，全部都公開」。