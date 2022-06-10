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300萬網紅「逃稅」被罰5千萬！帳號被封毀事業　道歉：怪自己無知

▲▼抖音主播「帝師」偷逃稅被罰。（圖／翻攝自中新網）

▲主播「帝師」偷逃稅被罰。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中國新聞網》報導，北京市稅務局第二稽查局近期通過稅收大數據分析，發現網路主播孫自烜（網名：帝師）涉嫌偷逃稅款，在相關稅務機關協作配合下，對其開展了全面深入的稅務檢查。

經查，孫自烜在2019年至2020年期間，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅197.86萬元（人民幣，下同），通過藉助中間公司隱匿個人取得的直播打賞收入偷逃個人所得稅220.12萬元，少繳其他稅費34.76萬元。稅務部門立案後，孫自烜仍存在僥倖心理，不如實提供有關情況，在稅務部門掌握相關證據後，才承認存在的問題並補繳了稅款。

▲▼抖音主播「帝師」偷逃稅被罰。（圖／翻攝自中新網）

▲「帝師」超300萬粉絲的抖音帳號已經被封。（圖／翻攝自中新網）

綜合考慮上述情況，北京市稅務局第二稽查局依據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國稅收徵收管理法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規規定，對孫自烜追繳稅款、加收滯納金並擬處罰款，共計1171.45萬元（約新台幣5180.83萬元）。其中，對其未依法辦理納稅申報少繳的個人所得稅197.86萬元，擬處1倍罰款計197.86萬元；對其藉助中間公司隱匿個人收入偷逃的個人所得稅220.12萬元，擬處2倍罰款計440.24萬元。日前，北京市稅務局第二稽查局已依法履行稅務行政處罰告知程序。

6月9日傍晚，「帝師」在個人微博（粉絲203.7萬）發布致歉聲明，透露拖欠的稅款已經在年初補繳。帝師表示，第一次收到稅務部門通知，讓其配合調查是去年年底，因之前稅法方面的意識和相關知識極其匱乏，當時並不知道每個主播都要主動申報45%的個人勞務所得稅，「這事只能怪自己無知吧。」

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