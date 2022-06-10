相隔兩年中美防長再交鋒！　必談「深紅線」台灣問題

▲大陸國防部長魏鳳和率團抵達新加坡。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

2022年度香格里拉對話會（以下簡稱香會）今（10日）在新加坡開幕，會議舉行前兩天美國又宣布放行對台新一輪軍售，大陸方面專家學者認為，台灣問題將是中美防長香會首次會談論話題之一。解放軍也會在這次會議上表明態度立場，強力傳遞北京對於最敏感、最核心議程上的堅定立場。

根據陸媒報導指出，受邀參加第19屆「香會」的解放軍代表團已經抵達新加坡。會議為期3天，日本首相岸田文雄作為出席此次會議的最高級別外國領導人，今將在會上發表主旨演講。

按照「香會」公布的日程，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日將就「美國印太戰略的下一步」發表演講，中國國務委員兼國防部長魏鳳和12日將就「中國對地區秩序的願景」發表講話。

中外媒體非常關注，中美防長「香會」首次會面將如何談論台灣問題。大陸學者管姚指出，之前中央外事辦主任楊潔篪在與美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）通電話時，再度正告對方，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題，如果美國執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

相隔兩年中美防長再次交鋒，管姚分析，美方實行慣有「協同施壓」模式，即在重要會晤前宣布軍售，乃至軍演上陣艦機秀肌肉等等。

大陸國防部長魏鳳和三年前出席香會發表演講，已經把北京和解放軍的立場講得十分明白。「中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。」預料這次參加會議之前，魏鳳和將針對台灣問題向美國政府再次發出警告，重申立場。

管姚認為，中國防長在今年的香會演說中，會再次重申核心訊息，在與奧斯汀會面時，也會強力傳遞中方在這一最重要、最敏感、最核心議程上的堅定立場。

新加坡防長黃永宏去年底赴美國華盛頓參加第12 屆阿斯彭安全論壇（Aspen Security，特別提醒美方，台灣問題是「深紅線」，是紅線中的紅線，美國應避而遠之。又把「深紅線」延伸，強調各國都應遠離這條深紅線，因為靠得太近就會有誤判形勢的可能。

管姚分析，「奧斯汀這次參加香會，和東道國防長也有雙邊會見安排，不排除黃永紅當面會再度談及這條『深紅線』。」

另外，除了中美關系，此次「香會」另一個焦點是俄烏衝突。會議主辦方9日宣布，烏克蘭總統澤連斯基將於11日通過視訊在會上發表演講。根據俄羅斯媒體報導指出，俄烏沖突爆發後，主辦方取消了對俄方參加會議的邀請。