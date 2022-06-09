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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登批准35億元對台軍售　陸外交部強烈譴責：敦促美方撤銷！

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登今天（9日）宣布，自上任以來第四度對台軍售，共1.2億美元（約新台幣35億元）的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，可望在一個月後正式生效。對此，大陸外交部新聞發言人趙立堅回應，中方對此堅決反對、強烈譴責！敦促美方撤銷對台軍售，停止美台軍事聯繫。

大陸外交部發言人趙立堅在9日的例行記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國與台灣官方往來，有關方面應恪守一個中國原則，不要給「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。

他進一步指出，美對台出售武器嚴重違反一個中國原則和三個聯合公報規定，特別是《八一七公報》規定，嚴重損害中國安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對、強烈譴責！美方應該恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，敦促美方撤銷對台軍售，停止美台軍事聯繫。

據《路透社》報導，美國國防安全合作署（DSCA）在聲明中表示，這項軍售是應駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）要求，在國務院同意後，已提供必要證明並知會美國國會。

DSCA表示，此次軍售涵蓋船舶和船舶系統未分類的備件和維修零件，以及美國政府和承包商代表技術和後勤技術援助。

DSCA說，「本次同意供售之艦艇零附件品項，有助維持接收方的海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，滿足戰備任務實需，以因應當前和未來威脅。」並說零附件品項來源為「核可的美國海軍供應商和/或美國海軍庫存」。

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