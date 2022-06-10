吃野菌菇產生搞笑幻覺　男「堅稱很清醒」揪病友唱歌唸佛

記者任以芳／綜合報導

雲南每年都有誤吃野生菌類中毒的案例，日前又有一名男子緊急送醫院治療，原因是吃下不明野生菌菇中毒，結果住院期間不斷出現幻覺，一直舉手碎碎念，還和隔壁病床患者唱歌唸佛，兩人行為脫序還堅持自己很清醒。

根據陸媒《星視頻》影片顯示，雲南一名男子吃野生菌菇中毒住院後，出現嚴重的幻覺。不斷左手懸空，對著空氣比比劃劃，嘴裡一直喃喃自語。

更匪夷所思的是，旁邊同病房的大姐一直在旁邊大笑，接著陪男子唱歌嬉鬧，兩人還一起唸經 ，不知情的人以為這位大姐很好心，安撫男子情緒，實際上這兩個人都是出現幻覺。

影片拍攝者介紹，「兩人病情差不多，但都堅稱自己正常，吃菌中毒後就活在了自己的世界裏。」

▲ 雲南每年都有誤吃野生菌類中毒的案例。（圖／翻攝 星視頻）

據統計，2021年雲南因食用野生菌發生中毒事件600多起，導致2000多人中毒，20多人死亡。其中，鵝膏菌（俗稱白羅傘、白毒傘等）、亞稀褶紅菇（俗稱火炭菌）是劇毒野生菌，致死率極高。

日前，成都一名男子在自家後山發現6朵白色蘑菇，將其全部帶回家素炒吃下。男子當晚開始劇烈嘔吐、腹瀉等症狀，肝功能在中毒第3天後迅速惡化，經過醫務人員全力搶救才度過難關。經毒檢，男子食用的是致命鵝膏菌，幸虧搶救及時。

醫生提醒，食用野生菌時，一定要提高警惕，防止發生中毒，出現幻覺還能治療。此外，以色彩、有無汁或斷面是否變色、是否生蛆或生蟲來判斷菌子是否有毒，都是沒有科學依據。