美國一年逾5萬兒童誤食過量「這類保健品」　中毒案例飆升近4成

▲美國近來兒童誤食過量改善睡眠周期保健品「褪黑激素」的案例激增。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，2021年美國毒物控制中心接到5萬多通來電，通報兒童青少年誤服過量褪黑激素，案例大約較10年前增加6倍，而服用後身體不適的中毒事件在2020年疫情大流行期間飆升38％。褪黑激素是幫助失眠或治療睡眠障礙的物質，在美國是非處方箋的營養保健品，台灣則列為藥品管理。

美國疾控中心CDC發表研究顯示，毒物控制中心2021年接獲超過5萬2000通求助電話，稱兒童攝取過量褪黑激素（melatonin），大多數都是家中小孩取得裝營養品的藥罐，以為裡頭只是一般軟糖而不慎誤食。密西根兒童醫院急診醫師、研究的主要作者萊拉克（Karima Lelak）表示，家長可能把褪黑激素當成維他命等營養品，放在床頭櫃上，但事實上這是有可能造成傷害的藥物，應妥善存放。

萊拉克與其研究團隊統計了2012年至2021年間超過26萬則通報兒童過量服用褪黑激素的電話，約83％案例沒有表現出任何症狀，但其餘接近2成的孩子則有嘔吐、呼吸改變或其他症狀。溯及10年的研究中，有超過4000名兒童住院、5名需使用呼吸機，另有2名2歲以下幼童中毒死亡。

▲報導指出，美國近年來含有褪黑激素成分的營養補充品銷售量大增。（圖／翻攝自Amazon商品搜尋頁面）

褪黑激素是一種幫助控制身體睡眠周期的激素，在美國作為營養補充品出售，這幾年已成為受歡迎的非處方安眠藥，2016年至2020年間銷量成長150％，而新冠疫情爆發後，美國褪黑色素中毒事件出現最大幅激增，2019年至2020年期間飆升38％，估計可能與疫情期間壓力與焦慮影響更多家庭服用褪黑激素有關。

報導指出，許多人可承受相對高劑量的褪黑激素，而不會造成傷害，但若過量服用並沒有解毒劑。專家建議成年人應注意，防止孩子不慎服用，若有呼吸緩慢和其他症狀則須就醫。研究人員發現，美國食藥局也沒有明確監督業者標示的純度或劑量，許多產品標示可能與實際不符。

據衛福部網站資料，台灣已於1996年10月15日公告「標示含melatonin（褪黑激素）」之產品應以藥品管理，牛、羊、豬松果腺或松果體乾燥粉末中含有極微量褪黑激素，得作為食品原料，但含量應在20p.p.m.以下。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱 鬧什麼？》