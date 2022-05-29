探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

記者任以芳／綜合報導

兩岸台胞雲南行活動在怒江州瀘水市舉行，一共四天行程走訪當地產業文化、觀光以及大山扶貧等深度交流。其中，怒江州招商引資推介會26日成功舉行。會上重點推介怒江旅遊產業、峽谷特色農業、生物醫藥和大健康產業投資潛力，希望未來吸引台資企業到怒江投資興業，拓展延伸產業鏈條、補齊加工短板，提升產品附加值，實現雙方互利共贏。

▲雲南怒江州招商引資推介會，成功吸引台資企業目光 。（圖／活動單位提供）

兩岸推介會活動邀請旅遊觀光、能源科技、健康食品等行業的台資企業參加，與怒江啊客哆咪農產品開發有限公司、老窩火腿產業開發公司、石月達普洛茶葉公司、山如畫健康產業公司等進行互動交流。目標希望促成台企招商引資，助力鄉村振興，主動參與雲南脫貧攻堅和鄉村振興。

參訪團團長、全國台企聯副會長、昆明台協會會長、雲台文旅集團董事長勤彭蓁表示，「自己和團員此行收穫頗豐，結合雲南鄉村振興的怒江機會，將積極開展綠色能源、綠色產業和文旅方面的投資合作，為美麗幸福新怒江貢獻一份微薄的力量。」

▲雲南高黎貢山國家級自然保護區坐落於怒江西岸，是世界自然遺產之一 。（圖／翻攝 怒江有個好漢坡）

參訪團這次也走訪怒江相當重要產業園區和文化觀光勝地，其中雲南高黎貢山與緬甸山水相連，北接青藏高原，向南申延至中南半島，亦是伊洛瓦底江和怒江的分水嶺；古北界與東洋界的動植物在此交匯融合。

高黎貢山跨越五個緯度帶，區域內保存有大片由濕潤熱帶森林到溫帶森林過渡的地帶。被稱為「世界物種基因庫」、「人類的雙面書架」，是生物多樣性和人文豐富性的瑰寶。

▲位於大山深處的怒江現代化綠色香料產業園加工區 。（圖／活動單位提供）

這一份神奇壯麗和怒江生態文明建設成效濃縮在姚家坪宣教展廳，讓參訪團深度探尋「世界物種基因庫」奧秘。怒江綠色香料產業園區承擔著怒江特色產業發展的重任，讓兩岸民眾欣賞田園景致同時，也了解特色產品以及香料產業園發展與規劃。

許多台灣團員對展出香料產品產生極大興趣，作為制茶專家的台灣民眾謝守義希望透過這次機會，與怒江茶葉種植行業交流經驗。

他說，「我覺得大陸政府對怒江的支持度很好，因為外面現在過度開發，生態的產品不好找。所以怒江的發展慢一點，反而是更好，因為它保持了大自然賦予的生態優勢。」

▲大陸國家級非遺項目傈僳族民歌《擺時》。（圖／活動單位提供）

擁有自然生態景觀的雲南，多樣少數民族也是特色之一。參訪團也走進位於怒江河谷的百花嶺傈僳音樂小鎮，體驗傈僳族原生文化、民俗風情。這裡保留完整的傈僳村貌，傈僳族原生文化、民俗風情，還有傈僳人家的好客熱情。

國家級非遺項目傈僳族民歌《擺時》、傈僳族刮克舞、特色彈唱，熱烈歡欣的表演，加上怒江州職教中心明辨於廣場蓮池畔，一曲《漁舟唱晚》贊美祖國河山壯麗，讓參訪台灣民眾感受獨具雲南特色的民族文化魅力。

▼ 怒江州職教中心師生彈奏的《漁舟唱晚》（圖／活動單位提供）