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醫憂：後面恐還有2千多人死亡！致死率估萬分之20　快做1事能守住

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師提到，盡快施打疫苗對於重症的防護有效。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

據統計，本土新冠確診個案今年累計2731人死亡，染疫致死率達千分之1.05，也破了指揮中心指揮官陳時中日前曾設定「萬分之10」的防線。前台大感染科醫師林氏璧憂心，目前是兩千多人死亡，但後面可能還有兩千多人，估計致死率最後可能會落在萬分之20左右。

林氏璧在《年代向錢看》提到，目前趨勢來看，中南部疫情確實處在高原，且這星期的某3天，有3個城市又出現破萬例的個案，同時致死率也破了千分之一保衛戰，指揮中心公布的數據是萬分之10.5。醫師舉各國為例，美國數據較高，但原因在於他們的統計範圍是從新冠病毒初期就計入，日本以Omicron來算，約是萬分之18。

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林氏璧提醒，要注意的是，香港最差狀況是萬分之77，但也因為他們的長者疫苗施打率不佳。而台灣目前的死亡到了高點，但醫師憂心，「後面也許還有一半左右。」換言之，今年到目前為止累計了兩千多人死亡，但後面可能也還有兩千多人，因為現在正在高峰，後續會落下。

「這不是要嚇大家。」林氏璧估計，最後致死率可能會落在萬分之20，但他認為這是「合理」，因為長者的疫苗沒有打得比「保持在萬分之10、千分之1的國家」好，原本醫師甚至預估可能會到萬分之25。

林氏璧也呼籲，「一切都還來得及」，疫情可能還有一陣子高原期，「特別是中南部」，盡快去接種疫苗，即便是一劑或兩劑，對重症都有很好的防範。

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