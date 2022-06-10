屏東改實體上課！潘孟安臉書遭轟炸　網：當媽的我沒辦法陪你瘋

▲屏縣府考量學生疫苗施打率近93%，宣布下周恢復實體課程。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／屏東報導

各縣市政府陸續宣布下周是否延後實體教學課程，屏東縣府昨(10日)則表示，考量5-17歲學生疫苗施打率已近93%，因此6月13日恢復實體課程。不過鄰近的高雄市昨日則是宣布延長至6月19日，讓不少屏東家長炸鍋，紛紛到潘孟安的臉書抗議，「高雄也都停課了，真的不曉得為什麼會做這個決定？」

屏縣府9日指出，因應疫情及提升5-17歲學生群體保護力，縣府團隊整合衛政、社政、民政、教育、警察、環保等單位，從交通節點屏東火車站、安排進入校園施打，到特約醫療院所、33鄉鎮市衛生所等，全面提供疫苗施打服務。目前本縣5至17歲學生疫苗施打率為92.45%，社區涵蓋率達到105%。

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▲潘孟安宣布，下周屏東恢復實體課程。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

而屏縣12-17歲校園BNT疫苗追加劑，預計施打7461人，目前已完成施打5229人，總接種率達70.08%，剩餘人數也將於10日全數打完，且學校自下週開始也將陸續辦理期末考、畢業典禮等重要活動，經過評估後決定恢復實體課程。

不過家長卻對此感到不滿，認為鄰近的高雄市都宣布延長線上教學至6月19日，同處於高原期的南部縣市卻有不同做法，紛紛到縣長潘孟安的臉書抗議。

網友表示，「現在不是還在高原期嗎？高雄也都停課了，真的不曉得為什麼會做這個決定？」、「打完疫苗學童就不會確診嗎？有沒有顧慮家長愛護子女的心情？真的非常糟糕的決策」、「縣長您以為小孩打1劑就是無敵鐵金剛了嗎？！」、「疫情爆炸，當媽的我沒辦法陪你瘋，再累也要幫孩子請好防疫假....」、「南部正要往上飆欸。。恢復上課是要拉高確診率嗎？是這概念嗎？」

▲屏縣府宣布下周實體上課，家長怒到潘孟安臉書抗議。（圖／翻攝自潘孟安臉書）