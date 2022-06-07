遭控槍殺毛小孩　六龜觀光協會理事長獲判無罪

▲高市六龜觀光協會理事長被控槍殺毛小孩。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市六龜觀光協會理事長黃瓘博被控在去年6月間，涉嫌開槍射擊一隻米克斯犬「斑斑」死亡，黃瓘博否認犯行，但橋頭地檢署在去年9月依違反動保法，將黃瓘博起訴，橋頭地院審理後，認為無法證明黃瓘博有持槍涉及狗兒的證據和畫面，判他無罪。

這起案件發生在今年6月間，高雄市六龜區一隻米克斯犬「斑斑」，慘遭槍殺中彈死亡，經檢警追查，涉案人疑似為六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博，但他否認犯行，且未與飼主和解、賠償，犯後態度不佳，後來黃遭起訴，檢方也建請法院從重量刑。

黃瓘博遭起訴後還強調，起訴不代表有罪，希望外界不要過度解讀，也將會依循司法證明清白。

根據檢方的起訴書指出，黃瓘博為六龜觀光休閒協會理事長，在寶來經營溫泉會館，今年6月間，米克斯犬「斑斑」疑進入黃經營的溫泉會館內，遭空氣長槍的鋼珠射擊、中彈死亡。飼主之友人發現後立即報警，而警方調閱會館內之監視器、附近道路之監視器，認為黃瓘博涉有重嫌。

橋頭地院審理後，法官認為，根據起訴書所載時段，並無黃瓘博持槍出現的影像畫面，而槍枝未扣案，未經鑑定有無殺傷力，也無證據足以認定係空氣長槍或瓦斯槍。

此外，黃瓘博自白持槍的時段，並無犬隻出現畫面，因此認為就算犬隻是受槍擊死亡，但證據無法認定是於何時何地遭何人射擊所致，因此判黃無罪，全案可上訴。