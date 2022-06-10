毛孩衝出害女騎士雷殘　4民眾撐傘遮陽紙箱墊地...她上網謝恩人

▲▼宜蘭一女騎士因毛小孩路旁突竄出，害她摔車倒地多處擦傷，幸當時有好心人幫撐傘遮陽等。（圖／擷取自《爆料公社》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

5日中午，宜蘭一女騎士在台2線頭城鎮頭濱路一段行駛時，一隻土黃色毛小孩突從路旁竄出，女騎士閃避不及硬是撞上，她人車倒地身體多處擦傷，無頸圈疑似無主的毛小孩則是「肇事逃逸」，受傷女騎士後來PO文要找當時為她撐傘遮陽，甚至找來紙箱讓她躺上去以免被高溫地面燙到的好心人士，想好好謝謝他們熱心幫助。

礁溪分局5日中午時分，獲報未酒駕、26歲簡姓女騎士，在台2線頭城鎮頭濱路一段往頭城方向外側車道行駛時，路旁竄出小狗，簡女煞車不及撞上，人車倒地，機車受損，簡女身上多處擦傷，分局立即派員前往處理。

事後，簡女PO說：「尋找好心人，我剛剛有在爆料po文 沒注意到不能尋人 改到這邊尋人 謝謝社友幫忙，我是6/5 12:30左右在濱海公路上往頭城方向摔車的，我倒地後這4位好心人就馬上出現，在我身邊幫我叫救護車，也幫我撐著傘讓我不那麼難受，因為正中午，地上燙到不行，還幫我找來紙箱想讓我躺上去，因為當下脖子不舒服 沒辦法移動，只能擋在身邊，之後也直接上了救護車，來不及留下聯絡方式，所以我想在這尋找看看照片上面的好心人，我想好好謝謝他們熱心幫助我」。

後來，簡女也說：狗狗在我倒地之後就跑走了，目前已經找到右手邊的好心藍衣先生，好心人已經聯絡完畢，也表達感謝之意，謝謝大家的幫忙。