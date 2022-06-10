70歲留美女博士淪車手！「渴愛女」被騙166萬　還貼心幫推輪椅

▲70歲老婦人有美國博士學位，加入詐騙集團提供帳戶還成為車手，騙取多名癡情女積蓄，今日被依詐欺罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

一名住在新北市某安養中心的70歲吳姓老婦，雖年事已高、行動不便需仰賴輪椅，但竟是詐騙集團車手！她因擁有美國博士學位、良好的外語能力，年輕時在國外工作、居住等經歷，成為詐騙集團吸收的對象，她2度搭高鐵南下向被害女子收取166萬元，對方還因她老弱外表、好心替她推輪椅。犯行曝光後，今日台北地檢署依詐欺罪將她起訴。

這名吳姓老婦人年輕時曾在美國留學，取得博士學位，並在國外工作，大半輩子都不在台灣，晚年退休後選擇獨自回台，並入住新北新店區某安養中心。

據了解，吳婦在安養中心期間，疑似缺零用錢花用，並恰好有詐騙集團看中她出色的外語能力與海外經驗，而成為集團吸收對象。吳婦加入後，提供帳戶幫詐騙集團轉帳投資虛擬貨幣，甚至曾向詐團抱怨抽成太少、為了要求2倍酬勞而抗議爭吵。

至於這個詐騙集團自2019年底起，透過網路交友亂槍打鳥，扮演多金的外國男子，隨機尋找稍有積蓄且渴望愛情的女子下手，先是與她們培養感情、大談網戀，等她們卸下心防後，開始以各種理由要求錢財，像是對1名女子聲稱自己是退休將軍，退休金有200萬美金，但因為手續問題需要女子幫助，遭騙12萬；或是對1名女子表示要幫忙支付中國海關運費，被騙走33萬；甚至有以生命為要脅，騙取女子心軟而匯款65萬，這些錢全都匯入吳婦的個人帳戶裡。

不僅如此，吳姓婦人還曾2度親自動身，坐著輪椅搭高鐵南下取款，1名女子為了「外國男友」帶著166萬，交付給自稱是貨運人員的吳婦，且女子見坐著輪椅的老婦出現，絲毫沒有起疑，甚至好心的幫她推輪椅，將錢財全部交給她帶回給詐騙集團。

事後多名被害人發現異狀，報警處理，警方發現她們的錢都同樣匯入吳婦的戶頭，更查出吳婦擔任車手領取現金，追緝吳婦到案，並依法送辦。

吳婦被捕後，檢方驚見她行動不便坐著輪椅，且已70歲、是詐騙集團年紀最大的車手，她否認犯罪、還對這些錢的來源與使用強詞詭辯，但不被採信，今日依詐欺罪將她起訴。