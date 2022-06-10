　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

70歲留美女博士淪車手！「渴愛女」被騙166萬　還貼心幫推輪椅

▲▼輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲70歲老婦人有美國博士學位，加入詐騙集團提供帳戶還成為車手，騙取多名癡情女積蓄，今日被依詐欺罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名住在新北市某安養中心的70歲吳姓老婦，雖年事已高、行動不便需仰賴輪椅，但竟是詐騙集團車手！她因擁有美國博士學位、良好的外語能力，年輕時在國外工作、居住等經歷，成為詐騙集團吸收的對象，她2度搭高鐵南下向被害女子收取166萬元，對方還因她老弱外表、好心替她推輪椅。犯行曝光後，今日台北地檢署依詐欺罪將她起訴。

這名吳姓老婦人年輕時曾在美國留學，取得博士學位，並在國外工作，大半輩子都不在台灣，晚年退休後選擇獨自回台，並入住新北新店區某安養中心。

據了解，吳婦在安養中心期間，疑似缺零用錢花用，並恰好有詐騙集團看中她出色的外語能力與海外經驗，而成為集團吸收對象。吳婦加入後，提供帳戶幫詐騙集團轉帳投資虛擬貨幣，甚至曾向詐團抱怨抽成太少、為了要求2倍酬勞而抗議爭吵。

至於這個詐騙集團自2019年底起，透過網路交友亂槍打鳥，扮演多金的外國男子，隨機尋找稍有積蓄且渴望愛情的女子下手，先是與她們培養感情、大談網戀，等她們卸下心防後，開始以各種理由要求錢財，像是對1名女子聲稱自己是退休將軍，退休金有200萬美金，但因為手續問題需要女子幫助，遭騙12萬；或是對1名女子表示要幫忙支付中國海關運費，被騙走33萬；甚至有以生命為要脅，騙取女子心軟而匯款65萬，這些錢全都匯入吳婦的個人帳戶裡。

不僅如此，吳姓婦人還曾2度親自動身，坐著輪椅搭高鐵南下取款，1名女子為了「外國男友」帶著166萬，交付給自稱是貨運人員的吳婦，且女子見坐著輪椅的老婦出現，絲毫沒有起疑，甚至好心的幫她推輪椅，將錢財全部交給她帶回給詐騙集團。

事後多名被害人發現異狀，報警處理，警方發現她們的錢都同樣匯入吳婦的戶頭，更查出吳婦擔任車手領取現金，追緝吳婦到案，並依法送辦。

吳婦被捕後，檢方驚見她行動不便坐著輪椅，且已70歲、是詐騙集團年紀最大的車手，她否認犯罪、還對這些錢的來源與使用強詞詭辯，但不被採信，今日依詐欺罪將她起訴。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／法國參議員稱台灣「國家」　代表處更名不是問題
有人上鉤了！　裝熟魔人見她丟1問題「還道歉」
5歲童腹瀉、嘔吐掛急診「醫竟讓他吃冰棒」！　結果超意外
快訊／快篩「沒C線」！　批號、廠牌公布緊急回收
29歲外送員借錢買股票慘賠！　年利率763%狂吸血
快訊／江坤宇快篩陽重挫兄弟戰力　內野主力快倒光
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小女警撞車進階賓士妹！100萬買下事故車　Juke喬不攏將走國賠

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

外送員向錢莊借錢買股票慘賠！年利率763%狂吸血　警方出手了

70歲留美女博士淪車手！「渴愛女」被騙166萬　還貼心幫推輪椅

假髮+鋼盔安全帽...老車手扮潮男犯案　警逮人吃驚：怎麼變禿頭

恐怖YouBike站！他脫褲尻槍嚇壞社區住戶　還熊抱20多歲路過妹

媽媽騎機車接1歲女連收4紅單　法官一看「4關鍵」全准不罰了

全台最高「屏東谷川大橋」意外！21歲女33樓高墜落慘死

快訊／台鐵司機員煞不住！男闖花蓮水車寮平交道　當場遭輾斃

女酒後心情不好站頂樓女兒牆　警消勸說驚險救援畫面曝

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

小女警撞車進階賓士妹！100萬買下事故車　Juke喬不攏將走國賠

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

外送員向錢莊借錢買股票慘賠！年利率763%狂吸血　警方出手了

70歲留美女博士淪車手！「渴愛女」被騙166萬　還貼心幫推輪椅

假髮+鋼盔安全帽...老車手扮潮男犯案　警逮人吃驚：怎麼變禿頭

恐怖YouBike站！他脫褲尻槍嚇壞社區住戶　還熊抱20多歲路過妹

媽媽騎機車接1歲女連收4紅單　法官一看「4關鍵」全准不罰了

全台最高「屏東谷川大橋」意外！21歲女33樓高墜落慘死

快訊／台鐵司機員煞不住！男闖花蓮水車寮平交道　當場遭輾斃

女酒後心情不好站頂樓女兒牆　警消勸說驚險救援畫面曝

小女警撞車進階賓士妹！100萬買下事故車　Juke喬不攏將走國賠

香港政府撤銷3人勳銜　包含戴耀廷、楊森及單仲偕

吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

快訊／法國參議員稱呼台灣「國家」　代表處更名不是問題

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

連2天「受傷鴿子掉落陽台」！宋逸民夫妻曝救援步驟：真的很心疼

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

李復甸／監察權不可無　危害人權的監察院可廢

松露控的聚會聖地！大安區美式漢堡神店　超厚切和牛堡一口咬不盡

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

夫妻煉毒開超跑炫富　不明來源9600萬被沒收

林義傑公司利用檢警討債　囂張手法曝

饗食天堂控夫妻吃霸王餐　2連敗原因曝光

魔神仔作祟？廟前出現數百腳印

夫外派、妻出軌　他悲：比綠巨人浩克還要綠

快訊／高雄透天厝火警！12F尋獲一具女焦屍

林義傑涉版權蟑螂　竟扯出「地表最強老爸」

18歲女繼承父遺產引爆祖孫互撕　阿嬤討回1340萬

集體跳槽南一書局　前翰林工程師誤觸機關慘了

更多熱門

相關新聞

65歲老車手逆齡變裝躲查緝　警一眼認出

65歲老車手逆齡變裝躲查緝　警一眼認出

上月底雲林褒忠鄉一名被害人於網路上看到貸款公司廣告，因用錢需求提供資料以證還款財力，又哄騙請其將金錢供作帳，並約訂交付給自稱陳姓專員之男子。虎尾警分局獲報後，由偵查隊長郭建宏組成專案小組追查收錢車手，警方根據犯案畫面逮人時，發現影像中看起來約40歲的男子，逮人後才發現是65歲老翁，警方訊後依詐欺罪嫌移送。

婦要匯鉅款行員急報案　警郵聯手阻詐62萬

婦要匯鉅款行員急報案　警郵聯手阻詐62萬

詐兆豐銀11.5億　豪宅建商16人起訴

詐兆豐銀11.5億　豪宅建商16人起訴

太陽會大哥詐賭逼債6百萬　囚虐強拍裸照

太陽會大哥詐賭逼債6百萬　囚虐強拍裸照

如廁遭偷窺　誦經師勒索200萬挨告

如廁遭偷窺　誦經師勒索200萬挨告

關鍵字：

詐騙車手戶頭學霸留學老婦安養中心輪椅詐欺

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

網紅夫妻證實已和平離婚

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

本土+68311　剩1縣市病例破萬

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面