手機狂跳「報明牌簡訊」神煩　底下刷整排+1！內行曝破解妙招

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

現今仍在使用簡訊傳遞訊息的人已是少數，但某些廣告訊息仍會以簡訊發送，就有網友發文抱怨，最近收到非常多股票簡訊，相當惱人，底下釣出一堆同為受害者的網友留言，也有網友留言分享解決方法。

一名網友在PTT的Gossiping板上發文，提到這幾個月手機開始收到「報明牌」的垃圾簡訊，且最近越來越頻繁，「到了這週，更是每天都給我寄一封」。

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▲原PO收到一堆與股票有關的垃圾簡訊。（圖／翻攝自PTT）

原PO無奈求助網友，「這種股票簡訊最好是會有人加啦，真的好煩，要怎麼解決啊？有沒有八卦？」

文章一出，有不少深受其害的網友留言表示，「我也幾乎每天收到」、「這是我手機截圖吧」、「我也幾乎每天，煩死」、「我也是，封鎖回報垃圾訊息都鎖不完」、「我也是一天好幾封，真的很誇張」、「你不孤單」、「+2，我手機及備用機兩個號碼都收到」。

▲不少網友也有同樣的情況。（圖／翻攝自PTT）

另外也有網友分享解決辦法就是「關掉iMessage」，「無解，iMessage請關掉」、「把iMessage設定成只有好友才能傳訊息就一勞永逸了好嗎」、「把iMessage關掉就好了」、「把iMessage關掉就不會收到了」。