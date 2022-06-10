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知名壽司店主管爆「刁難18歲工讀妹」　1篇文炸鍋！

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO妹妹到迴轉壽司店打工，最後委屈離職。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名連鎖迴轉壽司店爆出刁難工讀生！一位女網友9日晚上在Dcard匿名爆料，妹妹剛滿18歲，滿腔熱血去應徵連鎖壽司某分店的工讀生，最近卻發生一件相當誇張的事，讓妹妹做到滿腹委屈，只能辭職不做了。事件一出，網友全炸鍋開噴分店主管，「主管當假的？薪水領爽的？」「真的是欺人太甚！」

女網友文中表示，妹妹進去工讀後，就發現很多不合理的事，根本是摳爆員工，「在裡面東摳西摳，還會常常在休假時叫人回去上班，用他們所謂的制度，一直洗腦他們這是應該的。」常有不公平的待遇就算了，當天發生一件事，讓妹妹委屈到辭職不做，她也火大到不行，「這件事真的是氣到要來獻出我的第一篇文，永遠抵制這間分店！」

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原PO就描述事情經過，起因是有顧客要外帶壽司，結果負責接待的妹妹給餐時，沒注意到餐點給錯品項，客人回家後就打電話客訴。主管通完電話後，得知是妹妹給錯餐，就先來一頓責怪與謾罵，過一陣子突然拿了一張寫有地址的紙，跟妹妹說，「這個地址，妳自己想辦法送餐給客人。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲主管要求工讀生，從新竹補送餐點到芎林給顧客。（圖／翻攝自Dcard）

妹妹一看就傻眼，因為店是在新竹市，客人指定的地址卻是在芎林鄉，便無助詢問「那我要怎麼送？」卻得到「我怎麼知道？妳自己想辦法啊！」的回覆。原PO妹要下班的時候，主管還真的把顧客的餐點拿來，命令道「妳快一點送過去，還要先跟客人說幾點幾分會到。」

妹妹當時為難地回說，「我不能保證我什麼時候會到，因為我只能麻煩我爸爸載我去。」主管則是一副事不關己，「不管啊！妳就是要自己想辦法，還要把錯的餐點拿回，錯的要拿去哪，妳自己想辦法。」最後爸爸還真的載妹妹從新竹送餐到芎林，然後把錯誤餐點拿回家。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友氣呼「永遠抵制這間分店！」（圖／翻攝自Dcard）

整件事讓原PO覺得太荒謬，像是主管要求剛滿18歲、還沒有駕照的妹妹自己送餐，還是新竹到芎林的距離，就算妹妹會騎車，「從店家騎車到芎林竟然要30分鐘！試問生魚片外送經過這麼長時間誰敢吃？妹妹的交通時間，主管要不要給她算加班費？」主管推卸責任的態度也讓她很傻眼，「從頭到尾一直叫她（妹妹）自己想辦法，主管這樣當的喔？」

看到貼文後，底下網友也炸鍋，還有許多人到該間店的Google評論刷一星，紛紛怒批，「雖然妹妹有錯，但是主管的處理方式很瞎欸= =，完全沒有處理事情的辦法還當什麼主管」、「妹妹犯錯的確該接受處罰，但這主管的應變能力……我只能說沒看過這麼差的」、「什麼主管啊？什麼都丟給工讀生解決，要你幹嘛」、「傻眼！正常來說，不是應該要直接留下客戶基本資料回報總公司，給客人一些票券或是其他補償方式嗎 」、「感謝這篇文……本來要打算換跑道，看到這個直接刪除。」

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