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「妳兒子睡我馬子...」男被下藥丟包摩鐵　母遭勒索5萬報警救子

▲台南市警永康分局查獲網友下藥迷昏被害人強盜、恐嚇取財案，救被害人性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局查獲網友下藥迷昏被害人強盜、恐嚇取財案，救被害人性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉義一名男子遭網友設局，下藥囚禁在台南一家汽車旅館，被害人母親接獲電話，對方聲稱「妳兒子睡我馬子」，如要息事寧人，就交出5萬元和解金，台南警方全面清查轄區內的摩鐵，順利找到被害人並逮捕嫌犯，全案偵訊後依妨害自由、強盜、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

台南市警永康分局8日接獲緊急報案，心急如焚的母親表示，接到33歲兒子電話來電，但與她通話的卻不是兒子，該名陌生男子表示其兒子與其女友發生性關係，如要息事寧人，就交出5萬元和解金，恐嚇未果隨後即失聯。

永康分局獲報後立即派遣當地派出所至轄內各相關飯店、汽車旅館清查，順利找到該名被害人，惟被害人意識不清，員警在現場時發現床頭旁有不明粉末，懷疑被害人遭下藥，馬上將被害人送往醫院救治並聯絡報案人到場。

另一方面也立即組成專案小組前往調閱相關監視器，發現33歲林姓犯嫌狡猾隱藏身分，並持被害人的證件租賃車輛往北逃逸，專案小組查知後，立即北上將犯嫌緝獲帶回說明。

▲台南市警永康分局查獲網友下藥迷昏被害人強盜、恐嚇取財案，救被害人性命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步了解，被害人與林姓犯嫌以及其女性友人，皆為網路社團上的網友，因經常於網路上聊天、分享心情，而相約南下出遊，卻於過程中變調，女性友人因故離去，林嫌即涉嫌以此名義，硬栽贓被害人，向被害人家屬恐嚇取財，該女性網友並非林嫌女友，僅是網友關係。

永康分局長甘炎民表示，本案在警方積極查找到被害人並啟動查緝涉案網友，所幸在24小時逮捕到案，讓家屬了解真相，更能釐清下毒物品提供醫院緊急應處；警方呼籲網路陷阱多，即便是經常聊天互吐苦水的網友，也未必是抱著一顆真心，也可能在當面見面後，讓被害人在不好意思拒絕的情況下受到詐騙、妨害自由或其他的危險被害中，因此，如果要出門，務必要讓家人、朋友知道，遇到問題或狀況，可以在第一時間幫忙尋求協助。

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