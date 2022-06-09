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李鎮國關心永康種電　等不到經發局資料卻等到廠商來找

▲台南市議員李鎮國在議會總質詢驚爆，他跟經發局要資料以便監督市政，沒想到資料等不到，卻等到4名種電廠商代表到議會找他，他質疑洩秘及危及議員安全。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李鎮國在議會總質詢驚爆，他跟經發局要資料以便監督市政，沒想到資料等不到，卻等到4名種電廠商代表到議會找他，他質疑洩秘及危及議員安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員李鎮國在議會總質詢驚爆，他關心永康種電案，因廠商違反送電契約，經發局要求改善並給予展延期後卻未改善，他跟經發局要資料以便監督此案，沒想到資料等不到，卻等到4名種電廠商代表到議會找他，他質疑是誰洩的秘？議員安全出了問題誰負責？

李鎮國指出，2021年10月經發局接獲檢舉，永康王行種電廠商發電功率和標示涉嫌違反送電契約，經發局要求改善並給予展延，沒想到廠商仍是未處理，因此他跟經發局索取相關資料，沒想到等不到回覆，卻來了一通自稱自來水公司的退休人員要到議會拜訪他，自來水公司當然沒問題，沒想到等到四名這家種電廠商代表直接到議會找他，廠商怎會知道他索取資料，是誰洩的秘，這個區塊水真的好深，萬一搞個不對頭，對方帶刀帶槍該怎麼辦？監督市政，卻讓他備感威脅，議員安全誰來顧。

李鎮國也關心交通問題，他說永康20多年來30米的永大陸橋無法讓機車穿越或跨越鐵路，其中又有80％永康人不知道的，竟然存有20多年來都無法使用的地下穿越道，機車潮全流進兩側有點距離的8米四維街平交道，和10米烏水橋平交道，怎會放任永大路橋和地下穿越道二十年無法發揮功能，而靠兩個小小的平交道。

李鎮國說，要紓解永康每日上下班大量的機車潮並不困難，只要要求相關單位委請專業顧問團隊分別對橋上與橋下，做出可行性使用評估，尤其永大陸橋上的混和車道概念，一直是政府該做卻不敢為之的鴕鳥心態，只要配套措施健全，比如機車比照重機走「路中」，無須再搪塞無法增設機車道等慣用理由，再加上全程錄影、禁止超車、違規開罰等標語，就能讓大量的機車族群有更充裕的時間出門，甚至減少在鐵軌間的擠塞與事故，這才是市府在交通上改善應有的作為。

騎樓占用問題不是小事，李鎮國說，4月25日因民族路騎樓寸步難行，外傭推阿嬤輪椅只能跟機汽車爭道，結果兩人慘遭機車騎士撞飛，肇事原因初步判斷是「行人未走於人行道、另機車騎士未注意車前狀況」，卻未檢討騎樓、人行道等遭占用、高低落差等原始因素，導致路人無路可走窘境表示遺憾與憤怒，

李鎮國認為，政府解決的方式只愛管制、開罰而非改善問題，較少以花錢的方式改變設施、改善環境、改正設計，包括騎樓、人行道、不規則路口等，只能統稱「便宜行事」；交通事故歸警察局管，騎樓、實體人行道歸工務局管，道路標線歸交通局管，大家各行其是，甚至可以互推，如果時間序再更往前推從最早都發局城市規劃到地政局，因為抵費地、因為開發成本，道路都保留太小，到工務局管制不管是騎樓、人行道管理、整平、佔用、違章等也沒接續好，再到交通局也只能因地制宜、因地規劃，規劃出差強人意的交通設施與標線，最後全落在各派出所疲於檢舉、疲於奔命、警力不足，承擔最後壓力，這才是台南交通紊亂的問題所在。

對此，經發局嚴正聲明未將任何訊息透露給業者知情。經發局表示，有關永康王行業者發電功率和標示涉嫌違反再生能發電設備設置管理辦法一事，市府已於年初與能源局相關單位開會討論後續處理方法，即要求業者限期改善，後續市府將函詢能源局相關單位及本府法制處等相關單位意見，再研議後續作法。市府推動的能源政策，十分尊重地方意願及重要議題，也會要求業者，光電設置面積及容量應符合申請時規範，後續市府也會做好把關。

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