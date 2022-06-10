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謝長廷投書感謝日援贈疫苗　「很多台灣人性命因而得救」

▲日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

▲日本2021年首次援贈疫苗，謝長廷90度鞠躬感謝。（資料照／讀者提供）

文／中央社

駐日代表謝長廷投書日本產經新聞，對於日本去年援贈台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗一事重申謝意，並表示面對後疫情時代的復興（重建），台日能更加強合作。

謝長廷在投書中指出，去年6月4日飛往台灣的日本航空飛機在雨中的成田機場起飛，當這班飛機平安降落台灣時，他心中卸下大石感到放心，同時也被日本溫馨的友情深受感動。

謝長廷表示，這班飛機是載著日本最早援贈外國、提供給台灣的124萬劑疫苗。去年5月台灣疫情急速擴大，社會充滿不安。來自日本的「友情疫苗」對台灣而言是「及時雨」。之後日本再援贈台灣疫苗，總計6次共約420萬劑，很多台灣人的性命因而得救。這正是 「患難見真情」，他要再度向日本民眾表達感謝。

他說，這2年多，全球為了因應2019冠狀病毒疾病這種未知的病毒大蔓延，與世界衛生組織（WHO）一同持續摸索過來，但是台灣今年也未獲得世界衛生大會（WHA）之邀出席。無法依賴世衛組織的台灣，一邊與日本、歐美各國密切合作，一邊獨自推行防疫對策。

他認為，世衛組織是為了讓世人活得健康而成立的國際組織。受到中國意向的影響，世衛組織不准台灣參與，這不僅嚴重欠缺中立性，也造成世界的防疫合作出現地理上的空白。台灣如果能參加世衛的話，在醫療、公共衛生的議題上，可將台灣的防疫經驗與世界各國分享，讓國際合作能更順利推動。

謝長廷還指出，中國政府常主張台灣是中華人民共和國的一部分，不僅妨礙台灣參與國際組織，以武力威嚇，逼迫台灣接受統一。台灣歷經民主化過程，進行修憲，採取可以直接民選總統的民主體制，並不隸屬中華人民共和國。

他說，俄羅斯對烏克蘭的侵略是企圖片面變更國際秩序，威脅世界的民主社會。台灣捐贈醫療物資等給烏克蘭，作為對抗威權主義的民主陣營的最前線，展現連帶關係。

去年年底開始感染力強的變種病毒株Omicron肆虐全球，台灣的疫情也擴大，但確診者當中大多是輕症或無症狀，因此今年4月開始改變方針，以照料中症和重症患者為優先考量。採取以「正常生活、積極防疫、穩健開放」為目標的「新台灣模式」。今後將視疫情程度，重啟商務、觀光的往來。

謝長廷最後強調，台灣與日本是共享自由、民主、人權等共同價值觀、值得信賴的夥伴。日本去年6月參議院全體一致通過支持台灣參加世界衛生大會，日本47都道府縣當中有41個議會也通過同樣的決議。

對於日本各界的支持，他深深感謝，並表示今後台灣也會與日本攜手加強防疫、醫療方面的合作，面對後疫情時代的復興，希望台日合作能強化。

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