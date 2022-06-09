教部擬開放2歲童混齡3到4歲班級　家長嗆「搞笑」上萬留言盼設專班

記者許敏溶／台北報導

不滿教育部在端午節前預告修訂幼照法施行細則，讓3到4歲的班級可以混齡2歲幼兒，全教總今（9日）到教育部前抗議，高喊「部長救救我，我不想被混齡」等口號，全教總強調，不到兩天時間，就有近萬筆家長留言反對教育部混齡政策，還有家長批評教育部「搞笑」，全教總也堅決反對，希望教育部審慎思考、懸崖勒馬，循正途設立2歲專班，保障幼兒的受教權與學習權。

全教總理事長侯俊良指出，端午連假前，教育部突襲式在公共政策平台上預告，要修訂幼照法施行細則，讓3到4歲班級可以混齡2歲幼兒，全教總發現後，將訊息分享到家長與幼托現場，短短不到2天時間，平台上反對留言就接近1萬筆。

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▲教部想修2歲混齡，遭家長批「搞笑」。（圖／記者許敏溶攝）

全教總副秘書長兼幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，從家長留言可見得家長有多意見，一位家長就批評「教育部在搞笑，因為就算年齡差半歲，發展落差也很大」，另一位有雙寶的家長也留言，「讓包著尿布無法表達小孩跟5、6歲大小孩一起上課，絕對不明智，甚至說智商值得討論」，還有家長留言指「到底是在勸人家生小孩，還是恐嚇大家不要生啊。」

侯俊良進一步分析，幼教政策必須奠基在教育專業與幼兒福祉之上，學籍界線是教育政策與資源分配的重要依據，更是衡量學童心理發展狀態的依據，之前教育部還說要設立二歲專班，現在又說開放讓3到4歲的班級可以混齡2歲幼兒，若教育部對於這種原則可以輕易變動，未來要如何執行其他教育政策。

侯俊良也不滿指出，教育部想修法的立場，千萬不要再說已經找過相關團體開會聽取意見，因為社會大眾都想知道，到底哪些團體支持這個法令，而全教總也堅決反對修法開放2歲混齡，希望教育部審慎思考、懸崖勒馬，循正途設立2歲專班，保障幼兒的受教權與學習權。

▲全教總今到教育部抗議，堅決反對3到4歲的班級可以混齡2歲幼兒。（圖／記者許敏溶攝）