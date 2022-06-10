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快訊／國中會考成績公布！高分群減少　5A作文6級分僅939人

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲國中會考成績公告，拿到5A的考生共1萬6065人。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111年國中教育會考成績今（10日）公告，根據教育部統計資料顯示，今年五科都拿下精熟等級5A的考生共計1萬6065人，佔全體考生8.39%，比去年1萬6222人稍微下降，但比率比去年8. 18%上升，而拿下5A考生當中，不到千人、僅939人寫作測驗獲六級分，佔全體考生0.49%，也比去年1513人、佔0.76%下滑。

▲▼心測中心公布各科等級加標示人數百分比統計表等資料。（圖／心測中心提供）

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▲心測中心公布會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表。（圖／心測中心提供）

國中會考分A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）等三等級，根據今年成績分析，今年五科都拿A有1萬6222人，較去年略減。台師大心測中心分析，根據本次計分結果顯示，「精熟」等級最低答對題數比率約81%至89%，「基礎」等級則約占38%至43%。以國文科為例，總題數42題，答對36題可 達「精熟」等級，答對題數比率約85.71%；答對18題可達「基礎」等級，答對題數比率約42.86%；而各科達精熟的比率為15.66%到25.06%、達基礎的比率為48.25%到68.59%， 待加強的比率為13.80%到27.83%。

台師大心測中心表示，111年全國15個就學區皆採用國中教育會考的成績作為免試入學超額比序項目之一，比重不超過1/3。心測中心提供「111年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以作為免試入學選填志願參考。

▲▼心測中心公布各科等級加標示人數百分比統計表等資料。（圖／心測中心提供）

▲心測中心公布會考各科等級加標示人數百分比統計表。（圖／心測中心提供）

近20萬人報名的國中會考在5月21、22日舉行，國中教育會考今上午8時在網上公告成績，學生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢自己成績，教育部表示，考生若要申請複查成績及結果通知，或者補發成績通知單，申請時間從後天（12日）到下週一（13日）的上午9時到16時，逾期不受理，而補考成績則預計下週三（15日）開放網路查詢。

至於6月4、5日舉辦的國中會考補行考試，教育部表示，預計下週三（15日）開放網路成績查詢，考生可到國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢，下週五（17日）寄發紙本成績單，集體報名考生由國民中學協助轉送，個別報名考生由考區試務會寄送。

▲▼心測中心公布各科等級加標示人數百分比統計表等資料。（圖／心測中心提供）

▲心測中心公布會考英語﹙閱讀﹚與英語﹙聽力﹚等級人數百分比統計表。（圖／心測中心提供）

此外，為提供家長與教師，輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「111年度國中畢業生適性入學宣導網站」，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊。學生可以透過網站了解所選志願校科未來學習的內容與進路發展，家長與教師也可以跟學生討論，協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌國中教育會考成績及兩次模擬志願選填結果，進行升學選擇，並且在選填志願時，能填滿志願數，以提高免試入學的錄取機會。

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