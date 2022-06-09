2歲專班6年增設765班　教部澄清「各年齡在同一班不會發生」

▲全教總批評教育部要修法讓2到4歲混齡上課，教部澄清不會發生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全教總今（9日）到教育部抗議，反對教育部擬修法讓3到4歲的班級可以混齡2歲幼兒上課，教育部則回應，過去 6年2歲專班已增設765班，未來2年再增設172班，這次修法只調整讓生理年齡3歲與學齡3歲幼兒有在同一個班級的機會，不會產生各種年齡同時在一個班級情形。

不滿教育部在端午節前預告修訂幼照法施行細則，讓3到4歲的班級可以混齡2歲幼兒，全教總今天到教育部舉行記者會，並高喊「部長救救我，我不想被混齡」等口號，全教總強調，不到兩天時間，就有近萬筆家長留言反對教育部混齡政策，還批評教育部搞笑，全教總也堅決反對，希望教育部審慎思考，懸崖勒馬，循正途設立2歲專班，保障幼兒的受教權與學習權。

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不過，教育部則澄清，這次修法調整，只讓生理年齡3歲與學齡3歲幼兒有在同一個班級的機會，不會產生各種年齡同時在一個班級情形，而且要「同時符合三要件」才能辦理，包括幼兒園內必須設有3歲專班，若幼兒園沒設置3歲專班，就不符合招收要件，其次則是幼兒園內未設置2歲專班或2歲專班已額滿，但3歲專班尚有餘額，第三條件則是幼兒必須生理年齡滿3歲的當月才可入班。

至於2歲專班部分，教育部指出，為落實行政院我國少子女化對策計畫，教育部積極擴大公共化教保服務供應量，2017年到2021年累計增加2155班，並規劃提前在2022年達3000班目標，其中2歲專班，從2017年起到現在，6年內已經增設765班，增加1萬1800個就學名額，未來也會持續增設，預計2023年及2024年再增設172班，達成「增設2歲專班800班」的政策目標。