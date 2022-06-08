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快訊／學生總確診首破25萬！單日+7670　全台6301所園校停課

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲受疫情影響，今天全台仍有超過6千所園校停課。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（8日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增7670例確診，除2例為境外生，其餘7668例全都是本土學生，學生累計確診總數突破25.4萬例，而光是國小學生就超過9.1萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6301所園校停課，較昨天減少130所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為25萬4933例，較昨天新增7670例，其中2例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到25萬4259例，而本土生新增7668例確診，包括大專校院新增883例、高中1118例、國中1148例、小學生2958例、幼兒園1561例；境外生今天新增2例，累計確診總數來到674例。

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▲▼今天單日新增7670例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園單日新增7670例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6301所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少130所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5767所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少107所，包含幼兒園2231所、國小2403校、國中686校、高級中等學校320校、大專校院127校；另有534所園校採「部分班級」暫停實體課程，也比昨天減少23所，包含幼兒園333所、國小 88校、國中44校、高級中等學校 47校、大專校院22校。

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