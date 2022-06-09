高雄+10805！盛行率9.36%　2年齡層已達「8成免疫水準」

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情正處高原期，今(9日)本土案例有1萬805例，確診數仍是全台最多。衛生局分析各年齡層盛行率、個案數，發現20-29歲、30-39歲確診者約略下降，盛行率已達12%以上，推估已有八成以上免疫水準。

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▲20-39歲年齡層盛行率已破12%，推估已有八成以上免疫水準。（圖／高雄市政府）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，對照昨(8日)疫情，略降200例左右，但快篩陽判確診略提升1.5%，在流行趨勢上，仍處於高原期。分析近七日確診樹和盛行率，整個累計病例數，盛行率已達9.36%，雖未達到群體免疫水準，但部分年齡層已有不同狀況。

進一步分析確診個案年齡別，潘炤穎指出，各年齡層疫苗涵蓋率以及盛行率，發現20-29歲、30-39歲屬於工作上相對活躍族群，疫苗涵蓋率都有七成五左右，盛行率也相對高，分別是12.64%、12.24%。

▲高雄盛行率已達9.36%。（圖／高雄市政府）

潘炤穎表示，就群體免疫來說，看起來20-39歲族群，推估有八成以上免疫水準；同理可證，每日確診年齡佔比上，20-39歲呈現約略下降趨勢，這兩個年齡層在群體免疫部分，已有初步效果。

但反觀50-64歲、65歲以上這兩個族群，疫苗涵蓋率也達70%以上，不過盛行率相對低，顯示高雄長輩對個人防護、接觸風險仍相當謹慎。

▲20-39歲年齡層確診者約略下降。（圖／高雄市政府）