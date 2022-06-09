殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難　目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

記者魏有德／綜合報導

湖北襄陽今（9）日發生一起飛機墜落民宅爆炸起火的事故，事發時有目擊者拍下民宅著火的影片，還有許多民眾圍觀。隨後，《央視軍事》證實，一架空軍殲-7教練機在訓練中失事，墜入某機場附近，造成地方民房受損，目前發現2名群眾受傷、1名遇難，飛行員跳傘成功，事故原因和傷亡情況正進一步調查。

▲解放軍殲-7戰機。（圖／翻攝百度百科）

據了解，這架殲-7教練機墜入民宅時，曾引起巨大爆炸聲響，驚動周邊民眾前往圍觀，同時，現場也燃起熊熊火光及濃煙。根據現場民眾拍下的影片顯示，飛行員成功跳傘逃生後，坐在路邊用衛生紙擦拭脖子上的傷口，一旁民眾則圍著他議論紛紛。

▲解放軍空軍飛行員跳傘逃生後，坐在路邊檢視傷情。（圖／翻攝微博）

在軍方還未出面證實這起事故前可以從影片裡發現，這名飛行員的飛行夾克上繡有臂章，圖案上半部為紅色，下半部為藍色，經比對，應為解放軍空軍飛行員的臂章。

▲解放軍飛行員臂章。（圖／翻攝中國軍網）

此外，也有網友在微博上留言，事故發生地點旁的圍牆正是位於襄陽的老河口軍用機場圍欄。公開資訊顯示，老河口機場主要部署殲-7戰機及教練機，以及為數不多的殲-8機型。

老河口軍用機場建於1929年，前後經過5次擴建，抗戰時期曾為中美空軍混合團第三大隊（飛虎隊）駐地，跑道長5960公尺，寬75公尺，厚1.5公尺，曾為廣州軍區空軍殲擊機系列的飛行員搖籃，目前仍為解放軍空軍飛行員訓練的重鎮。