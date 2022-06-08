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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首艘百噸級無人艇完成海試　時速37公里具「高隱身、低噪音」特性

▲大陸首艘無人艇於舟山海域海試成功。（圖／翻攝中新網）

▲大陸首艘無人艇於舟山海域海試成功。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸首艘軍民融合企業研發的百噸級無人艇昨（7）日在浙江舟山海域完成自主航行海試。據悉，這次試航共劃定兩條航行線路，經過3小時的數據蒐集，試航順利結束。這艘無人艇採用三體船型，排水量約200噸，最大航速20餘節（約時速37公里），可在5級海況下正常工作，6級海況安全航行。

▲大陸首艘無人艇於舟山海域海試成功。（圖／翻攝新民晚報）

▲無人艇長約40公尺，最大航速約20餘節。（圖／翻攝新民晚報）

《新民晚報》報導，該艇於2019年8月28日在江西九江順利下水，在鄱陽湖實施近30個航次、航程達1000多海里的航行試驗表明，該艇各項指標基本達到設計參數，操縱性和耐波性好，初步具備了自主航行能力。無人艇於2021年10月抵達舟山海域，經過半年多的精心準備，決定在開闊海域開展自主航行試驗。

這艘百噸級無人艇由該艇由浙江北鯤智能科技有限公司參與建設並承擔海試任務，「北鯤智能」公司坐落於定海海洋科學城，是軍民融合發展背景下誕生的高科技企業。百噸級無人艇項目自2015年底起開始研製工作，以實現百噸級無人艇高海情巡航、低噪音、智能化、高隱身、無人化和自主化設計為目標，團隊攻克高適航性艇型設計、主機變轉速低壓混合綜合電力、綜合感知系統集成桅桿、自主航行控制等關鍵技術。

無人艇項目負責人鄒龍表示，試航情況和預期目標相差無幾，「下一步我們將做無人艇的避碰試驗，對該艇性能做進一步的測試。」

「北鯤智能」公司負責人母海方強調，目前是在相對開闊海域自主航行，要達到高速自主航行的要求還有很長的路要走，「希望以此次海上自主航行試驗為契機和橋梁，使企業科研團隊在舟山扎根，未來能夠在人工智能、智慧海洋領域作貢獻。」

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