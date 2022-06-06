澳軍機控殲-16南海攔截拋「鋁箔」干擾彈　陸專家：澳軍當時做了什麼？

▲澳大利亞空軍P8-A反潛機。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

澳大利亞國防部昨（5）日指出，一架澳皇家空軍P-8A反潛機5月26日在南海國際空域執行例行海上偵察行為時，被一架解放軍殲-16戰機攔截，「殲-16戰機為了攔截而做出危險動作，對P-8反潛機及機組人員的安全構成威脅。」據悉，殲-16疑似拋出鋁箔條干擾彈，導致P-8A反潛機發動機吸入而返航。

▲殲-16釋放干擾彈。（圖／CFP）

《環球時報》報導，這不是澳大利亞首次炒作中國艦機「危險動作」，早在今（2022）年2月19日，澳大利亞國防部就聲稱，2月17日一艘中國軍艦「在澳專屬經濟區內用激光（雷射光）照射一架在澳洲北部航道飛行的澳洲軍機」，並表示「這可能危及人員生命」。當時中國國防部回應稱，澳所言是虛假信息。中國國防部配發的兩張照片展示出澳大利亞對中國軍艦帶有敵意的姿態，容易導致誤判。

雖然澳國防部並未公開此次解放軍在南海攔截澳軍機的細節，不過，澳媒《ABC》援引澳軍方消息人士發言稱，在此次攔截過程中，解放軍殲-16戰機在與P-8A近距離飛行過程中，曾釋放箔條干擾彈，箔條干擾彈產生的部分「鋁箔條」被P-8A發動機吸入，該機被迫選擇返航。

對此，大陸空軍專家傅前哨表示，箔條干擾彈是一種用於對抗雷達的自衛干擾耗材，通常是金屬絲、金屬箔或者帶有金屬塗層的玻璃纖維，一般用於自衛式干擾，「若中國戰機確實釋放了箔條干擾彈 ，也不排除是澳P-8A上的紅外干擾吊艙利用其激光（雷射光）對中國戰機進行照射，或者澳大利亞軍機的其他系統觸發了中國戰機的自衛系統，使得中國戰機投放了紅外干擾彈和箔條。因為箔條和紅外干擾彈是根據事先設定的程序投放，二者通常是並用的。」

傅前哨反問，「這就需要澳大利亞回答，在中國戰機投放箔條時澳大利亞軍機做了什麼？此外，澳大利亞軍方聲明並沒有說明當時兩機的距離，如果距離很近，澳大利亞軍方怎麼會不好好加以利用呢？」