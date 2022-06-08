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台灣最後公娼「天天樂」現況曝！小姐沒收入　1個月未復業恐熄燈

▲全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」據傳6月1日向主管單位桃園市警局行政科報備自主歇業，目前現址一片荒涼。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」6月1日向主管單位桃園市警局行政科報備自主歇業，目前現址一片荒涼。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」上週傳出向桃園市警局提出自主歇業請求，業者僅說是疫情因素導致小姐收入不穩，紛紛求去，因此將關門歇業，但未說明是暫停歇業還是永久歇業，亦未表態要申請撤照；桃園警方表示，性交易場所自行停止營業1個月以上或歇業者，主管機關應註銷其許可證，也就是說，業者若未在7月1日前提出說明，得註銷其許可證。

▲全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」傳出已向主管單位桃園市警局行政科報備自主歇業，圖為現址狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據傳位於桃園市桃園區民權路99巷的「天天樂」負責人，6月1日向桃園市警局行政科報備，聲稱因疫情導致生意冷淡，店內公娼幾乎沒有收入或收入不穩求去，因無法經營下將關門歇業。

據指出，「天天樂」目前是全台唯一擁有合法證照公娼執業，民國五、六十年間，民權路99巷擁有多家公娼館，外界統稱為「長美巷」，每當入夜後車水馬龍，上百名小姐一字排開任君挑選，但後來不敵暗藏在各飯店、旅館應召站、護膚坊甚至現在流行的「一龍一鳳」等色情媒介，導致公娼生意跌落谷底，一般主顧以外籍移工較多，本國籍單身男子亦有不少，長美巷多家公娼館隨著負責人死亡關門歇業，僅剩目前唯一的公娼「天天樂」慘澹經營。

▲全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」傳出向主管單位報備自主歇業，恐將走入歷史。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲全台僅剩唯一合法公娼「天天樂」傳出向主管單位報備自主歇業，恐將走入歷史。

根據「桃園市性交易服務者及場所管理自治條例」第7條規定：性交易服務者結婚，應繳回許可證。性交易場所自行停止營業一個月以上或歇業者，亦同。前項情形未繳回者，主管機關應註銷其許可證。

桃園市警局行政科指出，由於業者並未透露是否待疫情趨緩後恢復營業，但亦未表態是否申請撤照，警方將等待法定時間1個月期限，業者若未出面申請撤照，主管單位可依法撤銷其執照。因該店已於6月1日報備自主停業，若7月1日仍未復業，其執照可能就會撤銷。

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