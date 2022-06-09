驚險畫面曝！轎車連2撞碎裂零件狂噴　她「高雄式騎法」閃身保命

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市小港區9日發生一起恐怖車禍，一部白色自小客車不知為何失速往慢車道號誌桿猛撞，接著又被後方大卡車衝撞，導致車輛又往前噴撞卡在分隔島上，駕駛被送往醫院搶救。而當時驚險畫面也曝光，可看出撞擊強度相當大，車身零件四處滾，還好沒有波及到機車騎士，但也讓一群人都看傻了。

▲轎車自撞後又被後方大貨車夾擊，整部車噴撞後卡在分隔島上。（圖／民眾提供）

▲整部轎車幾乎全毀。（圖／記者吳世龍攝）

這起事故發生在9日上午8點51分，一名48歲洪姓男子駕駛白色自小客車，行經於小港區中山四路，才剛過小港機場大門口，車子突然像是失速一般，從外2車道衝撞至外1車道，右側車身先是猛力撞上慢車道的反光桿，接著車子又甩尾至外2車道，遭同向後方的大貨車正面撞擊右側車身，導致白色駕車被往前推撞卡在右側汽、機車分隔島上。

▲轎車遭噴撞後，零件噴飛在慢車道上。（圖／記者吳世龍攝）

現在驚險畫面曝光，監視器拍到，路上先是噴出一堆機具零件四散在慢車道上，接著白色自小客車出現在畫面中，就靜止在汽、機車分隔島上，路面瞬間揚起塵土，讓經過的騎士全都看傻了眼，紛紛走避騎乘於人行道上。

經過連番撞擊，導致白色轎車車頭、車頂、右側車身幾乎全毀，不僅擋風玻璃碎成大片蜘蛛網，其中一顆輪胎也不見，地上也留有許多零件殘骸，但幸運的是，整部車幾乎只有駕駛座完好。

▲轎車卡在分隔島上，騎士都看傻了眼。（圖／記者吳世龍攝）

警消獲報到場後，發現男子受困車內，趕緊破壞車門協助脫困，男子雖意識清楚，但身上仍有多處擦挫傷，嘴上也不停地喊「痛」，救護人員也趕緊將他送往醫院急救。

據了解，當時洪姓男子車速頗快，研判是對附近車況不熟悉，而當時車內也未聞到酒精味，不過洪男是否酒駕，仍待抽血檢驗。至於肇事的51歲林姓大貨車駕駛則未受傷，酒測值為0。

▲警消獲報後協助脫困，並將受傷的駕駛送醫搶救。（圖／記者吳世龍攝）