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機車行老闆抽打繼女！外婆心疼傳親友鬧大了...女童不當行為曝

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《爆料公社》昨天有網友上傳一則桃園市一家機車行老闆教訓女童影片，老闆以紙管朝還在念國小的女童抽打影片，引發網友暴怒肉搜，桃園警方與社工8日深夜找到影片中的父女檔，女童被社工帶去醫院驗傷，並無明顯傷勢，老闆則向警方說，因女童愛說謊且在學校霸凌同學，且有偷東西惡習屢勸不聽才會出手管教，被網友肉搜後感到很抱歉；警方通知女童母親等人到案說明後，目前全案已由警方偵辦中。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳引發網友肉搜。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳，引發網友肉搜。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》，下同）

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

這起機車行老闆對女童家暴案8日在LINE群組及臉書《爆料公社》瘋傳後，引發網友憤怒，影片中在機車行鐵門前，老闆以巴頭或紙管對女童抽打，女童淒厲哭聲引發聯想，還有二段影片則在機車行內「教訓」女兒，老闆或以紙管對女童抽打，或以言語質問等畫面，均引起網友憤怒對機車行肉搜。

桃園警察分局員警在網路巡邏時查出這則疑似家暴案，立即依規定通報社工，轄區埔子派出所員警馬上前往機車行查訪。經瞭解影像中施暴男子與被害人係父女關係，男子是女童繼父，因教育女兒偏差行為時，有過當情事，員警將女童接回分局進行保護並通知社工到場評估，女童父母則配合警方調查說明。

▲桃園市一家機車行老闆教訓繼女影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

機車行老闆指稱，因女童愛說謊且有偷東西惡習，媽媽多次管教勸導無效，上月下旬，女童在學校居然霸凌其他女童，感覺女童行為已嚴重偏差，5月底某日晚間吃晚餐時，老闆在機車行內教訓，說到激動處忍不住動手打了女童。

據了解，影片是女童媽媽將這段監視器畫面以LINE轉傳給自己母親，並告知「終於有人可以管教她了」！外婆看到外孫女遭到女婿毆打，沒問清楚原委就把影片轉給親友閱覽，指控女婿竟忍心對外孫女施暴，後來竟傳到臉書上，網友更不聞就底瘋傳，機車行老闆昨天陸續接到同行甚至車友尋質問，才知道事情鬧大了。

▲桃園警分局8日深夜到機車行調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局8日深夜到機車行調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女童母親則聲稱，女兒在學校確曾有不當行為，舉例因玩玩具不滿，以腳踢男同學下體，老師有提醒管教並帶她道歉；甚至還教導5歲男童玩刀，結果對方割傷男童案，繼父獲悉後才生氣，持紙管體罰等行為教訓。

桃園警方表示，當事女童父母在桃園警分局製作筆錄，女童經社工陪同製作筆錄，身上沒有明顯外傷，桃園市府家庭暴力防治中心已介入調查男子是否管教過當，目前全案都在偵辦中。

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