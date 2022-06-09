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社會 社會焦點 保障人權

互轟35槍「1慘死1命危」　台南歸仁街頭火拼畫面曝光！

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市歸仁區中山路，9日凌晨4時40分許，驚傳發生槍擊案，有2派人馬疑相約談判，結果引發火拼，當時其中2人受傷，洪姓男子經送往永康奇美醫院急救後，傷重宣告不治，另名吳姓男子送往成大醫院救治中，目前歸仁分局掌握到2涉案車輛，正調閱監視器釐清犯案人數及追查到案釐清案情偵辦中。兩派人馬火拼的畫面也曝光。

▲▼台南歸仁槍擊案，畫面曝光。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南歸仁槍擊案，兩派人馬開槍畫面曝光。（圖／記者林悅翻攝）

畫面中可以看見，白車與黑車各自有人下車後，隨即開始互開35槍，黑車開車離去後，白車仍有人在後方繼續開槍，並開車緊追，警方隨即抵達現場，還險些撞上白車。

據了解，歸仁中山路二段圓環槍擊案發生時間在9日凌晨4時40分許，歸仁分局員警於小北百貨附近巡簽歸仁郵局，聽聞槍響，立即趕往附近小北百貨查看，發現路旁有1部黑色及白色自小客車急駛離去，現場遺留約30枚彈殼、彈匣1只。

▲▼台南歸仁小北百貨附近發生槍擊案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南歸仁小北百貨附近發生槍擊案。

警方追查發現黑色自小客車將洪姓男子送至永康奇美醫院，經搶救洪嫌傷重宣告不治，而白色自小客車將吳姓男子送至成大醫院隨即丟包離開，而吳姓男子送醫時已無意識，由2名男子合力將吳男抬下車「丟包」交給救護人員，馬上駕車離去。初步調查，死者洪男胸頸中3槍，另名吳男則還在手術搶救中；目前警方已經掌握，死者洪男係由另名楊姓男子載往醫院，現正全力追查中。

案發後仁分局派鑑識人員現場勘察採證，並針對死者、傷者及相關人員採取跡證，目前正積極調閱相關地點監視器及查訪目擊者與在場人員等，並清查相關人員幫派背景等資料。本案歸仁分局已成立專案小組，以車追人，查緝涉案相關人員，釐清案情及槍枝來源。

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