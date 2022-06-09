街頭互轟35槍！雙方酒後口角嗆輸贏　歸仁圓環凌晨槍戰1死1重傷

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市歸仁圓環附近今(9日)凌晨爆發槍案，釀成1死1重傷。歸仁分局警方調查，53歲死者洪男與綽號「斌仔」的友人在市區喝酒時發生口角，相約在該處談判時一言不合，雙方持槍互轟35槍，其中2人中槍，洪男胸頸中3槍，經送醫搶救後不治；而「斌仔」友人吳男經成大醫院開刀手術搶救，目前轉入加護病房觀察，有生命危險。

台南市歸仁中山路二段歸仁圓環槍擊案，發生在9日凌晨4時40分許，歸仁分局巡邏員警於小北百貨附近巡簽時，聽聞槍響，立即趕往附近小北百貨查看，發現路旁有一部黑色及白色自小客車急駛離去，現場遺留約30多枚彈殼、彈匣1只。

▲吳嫌手持長槍與洪男一方展開街頭駁火。（圖／記者林悅翻攝）

警方追查發現黑色自小客車，由楊姓男子將受傷53歲洪姓男子，送至永康奇美醫院急救，經搶救洪嫌因胸頸等部位中3槍（左胸2彈孔、脖子1彈孔）傷口大量出血，搶救後仍傷重宣告不治；而另輛白色自小客車則將吳姓男子送至成大醫院，吳男到院時已無意識，由2名男子合力將吳男抬下車交予救護人員，隨即丟包駕車去。

據了解，吳男到院時生命徵象不穩定，經成大醫院創傷團隊緊急手術，目前已完成手術，轉入加護病房密切觀察治療，目前尚未脫離險境，仍有生命危險。

歸仁分局調查，53歲洪姓男子於9日凌晨與綽號「斌仔」的友人在台南市區飲酒時發生口角糾紛，當下雙方雖然遭友人勸離，但事後越想越氣，遂相約於歸仁圓環談判。洪男請友人載他前往，「斌仔」則請來吳男助陣，雙方到達圓環時一言不合，洪男即持改造手槍、與吳男持長槍互相開轟駁火，連射35槍。洪男受傷被友人送奇美醫院急救無效宣告不治，吳嫌則在成大醫院觀察救治。

案發後歸仁分局成立專案小組，派鑑識人員現場勘察採證，並針對死者、傷者及相關人員採取跡證，經積極調閱相關地點監視器及查訪目擊者與在場人員等，並清查相關人員幫派背景等資料，報請檢察官，並以車追人，查緝涉案相關人員，釐清案情及槍枝來源。

警方目前已追查到洪嫌乘坐楊姓友人的車，並在車上查扣改造手槍1把；而吳嫌所持的長槍還沒有起獲，研判可能由吳嫌同夥帶走，警方已鎖定對象全力查緝到案中。整起事件發生之詳細原因歸仁分局還在調查釐清，歸仁警分局長邱顯良表示，警方對於暴力事件絕對嚴加查緝，絕不容許不法份子擾亂社會治安影響民眾生活，警方會加強轄區治理，讓市民安心。

▼歸仁圓環凌晨爆發街頭槍戰，警方現正全力查緝中。（圖／記者林悅翻攝）