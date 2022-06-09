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分科測驗今起報名　已領畢業證書生可選個別或集體報名

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲指考今年轉型為分科測驗，今天起開始報名，7月11、12日舉行考試。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

指定科目考試在111學年度首度轉型為分科測驗，預計在7月11、12日舉行，分科測驗從今（9日）起到20日開放報名，大考中心提醒，部分高中應屆畢業生已辦完離校手續，並領到畢業證書，大考中心開放已取得畢業證書者可由原校集體報名，也可個別報名，但都要在規定期限內辦理報名及完成繳費，否則視同未完成，請考生注意，也請學校協助學生注意，以免兩頭落空。

因應108課綱改革，末代指考在去年落幕，今年轉型為首屆分科測驗，考科也從去年10科減少為7科，不考國文、英文、數乙，考試時間也從3天縮短為2天，根據大考中心資料，7月11日第一天考「物理、化學、數甲、生物」等4科，7月12日則考「歷史、地理、公民與社會」等3科。

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分科測驗也從今天起到20日開放報名，大考中心表示，因應報名期間高三應屆畢業生可能已辦理離校，今年針對應屆畢業生的報名和往年略有不同，高三應屆畢業生若已取得畢業證書，可選擇在原校辦理集體報名或個別報名方式擇一，未取得畢業證書考生則一律由原就讀學校集體報名，也請學校幫忙學生留意，以免兩頭空。

至於其他具備報考資格者，大考中心指出，可委託經由政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，也可個別報名，但再次提醒考生，若沒有在規定期限內辦理報名及完成繳費，視為未完成報名手續，不得參加考試。

此外，今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，事件讓社會炸鍋，今年分科測驗，同樣有類似規定，大考中心提醒考生，考試開始鈴響後務必在「確認後考生簽名」欄以2B軟心鉛筆或黑色墨水的筆正楷簽名，以免因此被扣減級分數。

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