數乙確定納分科測驗　教長：尊重但請招聯會加強宣導

▲教育部長潘文忠尊重將數乙納入分科測驗決議，但請招聯會加強宣導。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學招聯會昨（7日）宣布，將數乙納入分科測驗（前身指考）考科，並在114學年度實施，引發各界議論，教育部長潘文忠今（8日）指出，尊重招聯會決議，也呼應重要考試變革要提前公告原則，但請招聯會加強相關宣導，讓高中端與9月入學的高一生提早作準備，大學端的商管科系，也要審慎思考是否參採數乙。

招聯會昨宣布，數乙正式納入分科測驗考科，並在114學年度實施，也就是今年9月入學的高一生將適用，但昨也引發全教總批嚴重戕害「適性選才」精神，潘文忠在今天下午部務會報前接受媒體聯訪時表示，尊重招聯會決議，但請招聯會加強宣導。

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潘文忠指出，對於大學選才的整體規劃，招聯會在110年就已討論，做出參採數學乙的原則性決定，此議題引發各界關切，招聯會也審慎邀請大專校院與高中端進行會商，認為從選才需求考量，分科測驗要增加數乙考科，考慮到高中階段課程規劃與學生選課準備，歷年對於考科增加等入學考試重大變革，慣例都是入學後開始適用，所以招聯會昨天公告，114學年起分科測驗新增數乙，也就是今年9月才入學的高一新生適用，呼應了重要考試變革要提前公告原則。

對於招聯會決議納入數乙，潘文忠表示，尊重招聯會決議，因為招聯會已經過多次、多方的研商與討論，而且分科測驗當初設計，是從加深、加廣與呼應大學招生上需求為主，所以未來也會請招聯會加強相關宣導，讓高中端及早進行課程計畫準備，也讓9月入學的高一生提早為未來作準備，也提醒大學端的商管科系，要審慎思考是否參採數乙，是否符合大學選才需求。

