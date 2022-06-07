數乙確定納分科測驗　全教總批嚴重戕害「適性選才」精神

▲全教總不滿將數學乙納入分科測驗（前身指考）考科。（圖／彰師大提供）

記者許敏溶／台北報導

招聯會在今（7日）正式宣佈，114學年才將數學乙納入分科測驗（前身指考）考科，引發全教總不滿，全教總認為，108課綱考招制度的設計，並非為方便少數特定科系的招生需求，應回到教育本質與課綱精神，若為滿足少數族群需求，卻要全體高中生被迫增加考科，恐將導致高中階段過度學習而犧牲自我探究，更將嚴重戕害「適性選才」精神，認為教育部難辭其咎，更擔心高中教育因此淪為大學升學補習班。

基於大學選才需求，招聯會今天宣布，將數學乙考科納入分科測驗，並在114學年度實施，而剛考完國中教育會考的國九學生，將成為首屆適用對象。

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不過，對於招聯會這項決定，全教總認為教育部難辭其咎，全教總指出，108課綱的數乙，比起像是99課綱時代數乙，內容更多，包括增加微積分的導函數積分運用等，這些都是過去指考時代自然組考科內容，導致社會組學生越學越多，和與高中數學當初設計不同版本的用意差距甚遠。

▲全教總不滿將數學乙納入分科測驗（前身指考）考科，批評教育部不應放任讓高中教育淪為大學升學補習班。（圖／大考中心提供）

全教總進一步表示，108高中數學課綱設計時的分版與加深加廣的用意，美其名是讓學生依據其升學需求、個人喜好與能力選修其適合的數學，但又允許大學學群內的科系自主採計數學版本，造成同學群下的版本不一，今年登記分發採計數甲風波，更已跳脫原來課綱設計下的修課邏輯，讓原來沒有規劃選修數甲的高中生，被迫轉向銜接數甲，讓高中端對於未來升學產生更多的不確定感。

全教總認為，教育部沒有在第一時間制止這種亂象，讓學生被迫承受「版本之亂」，教育部實難辭其咎，而高中不是大學升學的補習班，本就有其應盡的教育責任，為了「大學取才方便」而參採數乙，未來是否也能以同樣為藉口，再加考國文或英文。

全教總提醒，大學取才本就應善用現行「多元入學」的管道，回到該校招生辦公室與各相關會議中，研擬出適合該校系而又不殘害高中教育的選才方式；個別校系若對學生有特殊標準與需求，更可在入學後中增加相對應的專業課程，而非更動整體考招制度，來滿足個別科系的招生需求，而教育部作為全國教育最高主管機關，更應責無旁貸為整體升學制度進行規劃與監督，非放任讓高中教育淪為大學升學補習班。