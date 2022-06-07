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快訊／數乙確定納入分科測驗　現國九生為首屆適用對象

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲招聯會正式宣佈，分科測驗（前身指考）考科確定納入數乙。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗（前身指考）將在7月11、12日兩天舉行，但今年因為不考國文、英文和數乙等三科而引發爭議，而大學招聯會常務委員會議在110年決議，將數學乙考科納入分科測驗，招聯會今（7日）宣布，常委會已經正式決議，將數乙納入分科測驗考科，並在114學年度實施，換言之，之前剛考完國中教育會考的國九學生，將成為首屆適用對象。

配合新課綱連動變革的大學考招新制，首屆分科測驗將在7月舉行，今年首度不考國文、英文及數學乙等共同考試科目，考試時間也從三天縮短為兩天，但上述三考科不考卻引發反彈，其中又以數乙爭議最大，招聯會今天也正式宣布，數乙確定納入分科測驗，現在國九學生、也就是9月升高一者，將是首屆適用對象。

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▲▼國中會考補考落幕，新北考區1038人報名，整體到考率約93%。（圖／新北教育局提供）

▲分科測驗考科確定納入數乙，剛參加完國中會考的國九學生，將是首屆適用對象。（圖／新北教育局提供）

事實上，基於大學選才需求，招聯會常務委員會議已經在110年決議，將數學乙考科納入分科測驗，招聯會陸續召開多次的會議，分別就考科命題規劃的準備時間以及高中選課規劃、修課學習等情形，並廣泛蒐集高中端意見後，日前常委會上確定114學年度正式實施。

招聯會執行秘書王文俊指出，常委會討論過程中，蒐集到的高中端意見，審酌大學端過往涉及增加考科修訂，都是在3年前公告，考量目前高一學生的課程計畫，以及高中升學相關宣導已完成，為了不影響已經入學高中生權益，讓每一屆考生在入學時，都充分了解未來報考的考科跟內涵，並尊重教務長工作小組的建議，經與會的大學校長充分發言討論後，通過從114學年度起分科測驗納入數學乙考科。

由於招聯會已經在5月2日公布113學年度繁星推薦、申請入學招生管道數學考科參採查詢系統，王文俊指出，隨著納入數學乙時程定案，招聯會將一併公布113學年度分發入學招生管道數學考科參採查詢系統，提供目前高一學生選課規劃參考。

另外，招聯會原擬於分科測驗前，提供108到110年考試分發入學管道成績，以60級分制換算後的相關資料，但王文俊表示，招聯會常委會顧及111考招新制上路，為避免提供舊方案換算後的相關統計資料造成混淆、誤解，決議不另公告。
 

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