星巴克買1送1！foodpanda「6月超殺優惠碼」來了　速食也有買1送1

▲星巴克特大杯美式、那堤外送限定爽喝買1送1。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蕭筠／台北報導

外送優惠收不停！外送平台「foodpanda」6月限定「超殺優惠碼」來了，這個月不僅祭出星巴克特大杯那堤、美式買1送1，還有速食店指定炸物買1送1、指定套餐下殺7折等，加碼再喝手搖店飲品買1送1，全都不能放過。

●星巴克獨家優惠

1.6月8日至6月10日免優惠碼可享「星巴克特大杯綜合莓起司風味星冰樂、榛果巧克力起司風味星冰樂75折」優惠，數量有限、兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用。

2.6月11日至6月20日免優惠碼可享「星巴克特大杯香草那堤第2杯半價」優惠，數量有限、兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用。

3.6月21日至6月23日免優惠碼可享「星巴克特大杯那堤、美式買1送1」優惠，數量有限、兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用。

4.6月24日至6月28日免優惠碼可享「星巴克特大杯杏仁奶焦糖瑪奇朵、燕麥奶焦糖瑪奇朵2杯7折」優惠，數量有限、兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用。

5.6月29日至7月8日免優惠碼可享「星巴克特大杯焦糖可可碎片星冰樂第2杯半價」優惠，數量有限、兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用。

●摩斯漢堡獨家優惠

1.即日起至6月15日凡輸入優惠碼「夏日享摩斯」，可享「摩斯漢堡指定套餐8折」優惠，數量有限、兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用。

2.6月16日至6月30日凡輸入優惠碼「夏日吃摩斯」，可享「摩斯漢堡指定套餐8折」優惠，數量有限、兌完為止。可與pandapro會員專屬優惠搭配使用。

▲漢堡王指定華堡雙人餐打7折。（示意圖／業者提供）

●美食外送

1.即日起至6月21日免優惠碼可享「COLD STONE指定品項2件8折」優惠，數量有限、兌完為止。

2.即日起至6月22日凡輸入優惠碼「美味華堡」，可享「漢堡王華堡雙人餐指定套餐7折」優惠，數量有限、兌完為止。

3.即日起至6月24日免優惠碼可享「拉亞漢堡卡娜赫拉聯名指定餐打85折」優惠，數量有限、兌完為止。

4.即日起至6月24日免優惠碼可享「孫東寶指定套餐9折」優惠，數量有限、兌完為止。

5.即日起至6月26日凡輸入優惠碼「KFC50」，可享「肯德基下單滿329元現折50元」優惠，數量有限、兌完為止。

6.即日起至6月26日免優惠碼可享「Pizza Hut／Pasta Hut紙包雙響餐2件現折59元」優惠，數量有限、兌完為止。

7.即日起至6月30日免優惠碼可享「鼎王餐飲集團（鼎王、無老鍋）下單滿599元打85折」優惠，最高現折120元，數量有限、兌完為止。

8.即日起至6月30日免優惠碼可享「cama café下單滿250元現折40元」優惠，數量有限、兌完為止。

9.即日起至6月30日免優惠碼可享「吮指王麥克雞塊、米血買1送1」優惠，數量有限、兌完為止。

10.6月8日至7月7日免優惠碼可享「鮮茶道西柚美梅、沖繩黑糖奶茶買1送1」優惠，數量有限、兌完為止。

11.6月13日至7月3日凡輸入優惠碼「DMJUNE」，可享「達美樂經典四喜小披薩現折100元」優惠，數量有限、兌完為止。

12.6月15日至6月28日免優惠碼可享「Mr.Wish我是馬克聯名X熱門品項高山青茶、光果茶第2杯半價」優惠，數量有限、兌完為止。

13.6月17日至6月30日凡輸入優惠碼「夏日喫茶」，可享「喫茶小舖下單滿200元打85折」優惠，最高現折40元，數量有限、兌完為止。

14.6月17日至6月30日凡輸入優惠碼「夏日春陽」，可享「春陽茶事滿200元打85折」優惠，最高現折40元，數量有限、兌完為止。

15.6月20日至7月4日免優惠碼可享「大苑子火龍果翡翠打75折」優惠，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨

1.即日起至6月9日凡輸入優惠碼「好感生活送」，即享「無印良品下單滿499元打75折」優惠，最高現折200元，每人可用1次，數量有限、兌完為止。

●pandapro會員專屬優惠

1.即日起至6月30日免優惠碼可享「星巴克下單滿349元打85折」優惠，最高現折60元。

2.即日起至6月30日免優惠碼可享「摩斯漢堡下單滿349元打85折」優惠，最高現折60元。

3.即日起至6月30日免優惠碼可享「cama café下單滿250元現折50元」優惠，數量有限、兌完為止。

4.即日起至6月30日免優惠碼可享「吮指王麥克雞塊、米血2件45折」優惠，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠碼

1.即日起至6月30日凡輸入優惠碼「PSJCB206」，即享「JCB信用卡消費滿300元現折100元」，數量有限、兌完為止。

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