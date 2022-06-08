帶槍、脫罩還騷擾奶茶店員　高雄男假扮警察下場曝

▲高雄黃姓男子假扮警察遭起訴。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子（41歲）今年一月間穿著警察衣服、帶手銬、BB槍，假扮警察到鹽埕區新樂街的某家奶茶店，騷擾店家和路人，還脫下口罩大口喝奶茶，還嗆「我是警察，我知法犯法」，店員覺得怪異報警，真正的警察到場將他逮捕法辦，高雄地檢署今（8）日偵結依妨害秩序罪將黃男起訴。

▲黃姓男子（左）假扮警察騷擾店員。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，黃男是在今年1月28日下午1時許，身著警服跑到鹽埕區新樂街某奶茶店，他自稱楠梓分局員警，不斷騷擾店員，買了奶茶後大剌剌的拉下口罩喝起來，還向一旁一名林姓路人嗆聲「我是警察，我知法犯法」，店員一度也以為黃男是真的警察，但因他不斷持手機拍攝店員，旁人也覺得行為怪異，於是報警處理。

轄區鹽埕警分局員警到場後，發現黃男根本不是真正的警察，將他當場逮捕帶回偵辦，黃男辯稱因長期崇拜警察，才假扮一下過乾癮，制服跟裝備是向友人所借，偵訊時又改口，坦承自網路購入警用裝備，辯稱不知不能穿警察制服。

高雄地檢署今日偵結，依妨害秩序罪起訴黃男，至於恐嚇部分，檢方認為黃未出示BB槍，未構成恐嚇罪，處分不起訴。